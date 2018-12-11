Театры

За сравнившего с быдлом зрителей актера «Универа» заступились
Lenta.ru
вчера в 18:03

Коллеги актера Андрея Гайдуляна, известного по сериалам «Универ» и «СашаТаня», встали на его сторону в конфликте со зрителями театра в Петропавловске-Камчатском, которых он сравнил быдлом. Об этом они рассказали изданию Daily Storm.
Lenta.ruвчера в 18:03
Андрей Гайдулян
Я хочу сказать, что такого отвратительного отношения аудитории я не видел за все время игры этого спектакля. Чтобы кричали люди из зала во время реплики! Это свинство! И вот это слово там написано – быдло. Так нельзя. Это просто отвратительно! Второй акт просто невозможно было играть.
— Андрей Гайдулян, российский актёрАргументы недели 11 декабря в 11:28
с чего всё началось

«Бывает»: актер из Москвы сравнил с быдлом подвыпивших камчатских зрителей (видео)

Актер Андрей Гайдулян на сцене сравнил с быдлом камчатских зрителей и назвал свинством их поведение.
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Подробнее о событии

За сравнившего зрителей с быдлом звезду «Универа» заступились коллеги

Известиявчера в 23:44

Коллеги заступились за актера «Универа», который назвал зрителей «быдлом»

Народные новостивчера в 22:35

За актера «Универа», сравнившего с быдлом зрителей, заступились

РИА Новостивчера в 22:04

«Если в зале быдло, корректно многое» – актеры о конфликте Гайдуляна с камчатскими зрителями

Кам 24вчера в 21:22

За сравнившего с быдлом зрителей актера «Универа» заступились

Lenta.ruвчера в 18:03

Звезды российского кино поддержали актера из «Универа», назвавшего зрителей «быдлом»

URA.Ruвчера в 15:29

Райкин, Хабенский и Кузя из «Универа» заступились за коллег перед быдло-зрителем

Life.ruвчера в 11:39
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Российский актёр
Российский актёр театра и кино, наиболее известный по сериалам «Универ», «Универ. Новая общага» и «СашаТаня».
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Сериал, 2008–2011 (16+)
Их пятеро. Они живут в соседних комнатах университетской общаги, у них общая кухня, туалет и ванная. Им ничего не остается, кроме как искренне полюбить друг друга, чем они периодически и занимаются. Как они учатся и даже переходят с курса на курс – настоящая загадка, потому что целыми днями они выносят друг другу мозг и попадают в передряги. Самые эффектные способы соблазнения первокурсниц, самые драматичные битвы за бабло, самые унизительные и позорные моменты жизни в общаге. Короче, все о студентах! Пьянство, неудачный секс, заваленная сессия – это ведь так прикольно!
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