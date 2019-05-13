Экономика
За семь месяцев финансового года дефицит бюджета США вырос на 37,7%Финмаркет 01:18
За семь месяцев 2019 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо госбюджета США увеличилось на 37,7% и составило $530,87 млрд по сравнению с $385,444 млрд за сопоставимый период годом ранее, сообщило министерство финансов страны.
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Вестник золотопромышленникавчера в 23:15
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