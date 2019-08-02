Энергетика
За семь месяцев добыча нефти в России выросла на 2%Реальное время 02:57
В июле добыча составила 47,15 млн тонн нефти (-0,6%). По сравнению с октябрем 2018 года, который был взят в качестве отправной точки для сокращения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, добыча в России снизилась на 2,4%, пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК.
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Россия снизила добычу нефти на 2,4% по сравнению с октябрем 2018 года
Центр энергетической экспертизы03:24
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