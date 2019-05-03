Политика
За российскими паспортами в ДНР выстроились очередиВести.Ru 03:50
В Донецке сегодня стартовал прием заявлений на получение российских паспортов по упрощенной схеме. Документы пока принимает только миграционная служба МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики. К 9 утра у здания уже собрались более 80 человек, очередь люди занимали заранее.
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