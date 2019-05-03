Политика

За российскими паспортами в ДНР выстроились очередиВести.Ru 03:50

В Донецке сегодня стартовал прием заявлений на получение российских паспортов по упрощенной схеме. Документы пока принимает только миграционная служба МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики. К 9 утра у здания уже собрались более 80 человек, очередь люди занимали заранее.
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Опубликованы кадры очередей за российскими паспортами в ДНР

РИА Новости09:45

В ДНР сообщили об очередях за российскими паспортами

РБК04:59

В Донецке начали принимать документы на получение паспорта РФ

RT на русском09:02

Опубликованы кадры огромных очередей возле миграционной службы в ДНР

ТК Звезда06:25

Ажиотаж: за российскими паспортами выстроилась очередь в ДНР

Газета.Ru09:23

Жители Донецка выстроились в очередь за российскими паспортами

URA.Ru02:51

СМИ сообщили об очередях в ДНР из желающих получить российский паспорт

Говорит Москва02:45
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 11:02, Ашберн
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