Политика
За российскими паспортами в ДНР выстроились очередиВести.Ru 03:50
В Донецке сегодня стартовал прием заявлений на получение российских паспортов по упрощенной схеме. Документы пока принимает только миграционная служба МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики. К 9 утра у здания уже собрались более 80 человек, очередь люди занимали заранее.
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Общество
Лунный календарь «бьет» дачников по рукам в эти майские праздники
Длинные майские праздники для большинства дачников — возможность не просто открыть садовый сезон, но и приступить к возделыванию огорода Но в этом году на начало мая приходится очень мало дней с точки зрения положения Луны.
Обновлено в 06:30
Футбол
Сульшер: «Вы удивитесь, если узнаете, какие футболисты хотят перейти в „Манчестер Юнайтед“»
Вы удивитесь, сколько агентов говорят, что их клиенты хотят быть частью «Манчестер Юнайтед» в будущем.
Обновлено в 08:16
Политика
В Крыму отказались пускать Зеленского в его квартиру
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал условие, при котором избранный президент Украины Владимир Зеленский сможет воспользоваться семейной квартирой в Ливадии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:58
Хоккей
Овечкин прокомментировал драку со Свечниковым
В третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ Овечкин подрался с 19-летним соотечественником из «Каролина Харрикейнз» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл в Великобритании
СМИ Великобритании сообщают, что герцогиня Сассекская Меган Маркл могла тайно родить девочку.
Обновлено в 10:18
Политика
Посольство России передало Госдепу США ноту из-за приговора Бутиной
Российское посольство в США передало ноту протеста Госдепартаменту из-за решения суда, который приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы.
Обновлено в 10:44
Футбол
Вратарь покинет «Витесс» из-за конфликта со Слуцким
Голкипер нидерландского "Витесса" Эдуардо покинет клуб после конфликта с главным тренером Леонидом Слуцким, передает AD.nl.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Полицейские пострадали во время беспорядков на фестивале в «Лужниках»
Давкой и массовыми беспорядками закончился фестиваль Hip-Hop Mayday в "Лужниках".
Обновлено в 07:44
Политика
Григорию Лепсу запретили въезд в Литву
Литва включила российского певца Григория Лепса в черный список из-за «предполагаемых связей с криминальным миром» и запретила ему въезд в страну.
Обновлено в 10:04
Экономика
Фонд Уоррена Баффета впервые купил акции Amazon
Инвестиционный фонд американского миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway приобрела акции Amazon, рассказал телеканалу CNBC господин Баффет.
Обновлено в 07:08
Космос
Мир отмечает Международный день Солнца
В третий день мая 26-й год подряд отмечается Международный день Солнца. Эта необычная дата была установлена в 1994 году.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
Россия захотела продать Турции Су-57
Россия готова поставлять Турции истребители пятого поколения Су-57, если турецкая сторона выразит заинтересованность в подобном предложении.
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская спустилась в метро без макияжа и укладки волос
Не исключено, что именно по этой причине другие пассажиры не узнали Елизавету Боярскую, и супруги смогли добраться до места назначения без излишнего внимания со стороны публики.
Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес
Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»
По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
Обновлено в 06:59
Политика
Путин подписал закон об изоляции Рунета
Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.
Обновлено 01 мая в 11:45
Происшествия
Основатель LinguaLeo зарезал сестру
Обновлено в 10:42
Политика
В Раду внесли проект об инаугурации Зеленского
Депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко зарегистрировал в украинском парламенте проект постановления о проведении инаугурации избранного президента Владимира Зеленского 19 мая.
Обновлено в 08:25
Футбол
УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную Украины
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Неизвестные ограбили квартиру пенсионерки в Москве на 8 млн рублей
Неизвестные ограбили квартиру пенсионерки в Москве — злоумышленники похитили более $35 тыс. (более 2 млн рублей) и ценные вещи.
Обновлено в 03:07
Наука
В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков
Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено в 00:53
Происшествия
На Сахалине сгорели шесть жилых домов
Обновлено в 04:08
Политика
Россию обвинили в подготовке военного обострения в Донбассе
Замминистра Украины «по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц» Георгий Тука обвинил Россию в подготовке военного обострения в Донбассе.
Обновлено вчера в 23:42
Армия и оружие
Запрещенная террористическая группировка «Исламское государство» утверждает,что ее боевики напали на чеченских военных
Была обстреляна колонна из трех военных автомобилей рядом с чеченским Урус-Мартаном.
Обновлено в 09:30
Музыка
Участникам Евровидения-2019 предложили сдать ДНК-тест
Участникам Евровидения-2019 предложили выяснить свою родословную с помощью ДНК-теста, заявили РИА Новости в пресс-службе конкурса.
Обновлено в 04:13
Общество
На Украине знаменитый завод «Свема» выставлен на продажу «за копейки»
Имевший стратегическое в СССР значение украинский завод "Свема" в городе Шостка Сумской области выставлен на продажу.
Обновлено в 10:05
Авто
Эксклюзивный Lykan HyperSport превратили в полицейскую машину
Например, в столице ОАЭ есть Lykan HyperSport — один из немногих увидивших свет экземпляров.
Обновлено в 03:58