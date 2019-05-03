Политика

За российскими паспортами в ДНР выстроились очередиВести.Ru 03:50

В Донецке сегодня стартовал прием заявлений на получение российских паспортов по упрощенной схеме. Документы пока принимает только миграционная служба МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики. К 9 утра у здания уже собрались более 80 человек, очередь люди занимали заранее.
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В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт

Известия15:30

«Одно из главных событий жизни»: в ДНР делятся эмоциями от подачи заявлений на паспорт РФ

ТК Звезда14:16

Опубликованы кадры очередей за российскими паспортами в Донецке

РИА Новости09:45

Ажиотаж: за российскими паспортами выстроилась очередь в ДНР

Газета.Ru09:23

В Донецке начали принимать документы на получение паспорта РФ

RT на русском09:02

Жители Донецка выстроились в очередь за российскими паспортами

URA.Ru02:51

СМИ сообщили об очередях в ДНР из желающих получить российский паспорт

Говорит Москва02:45
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Донецк бросился за российскими паспортами. Видео

Вести.UZ11:58
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Актер Кит Харингтон, исполнивший роль Джона Сноу в сериале «Игра престолов», назвал грядущий четвертый эпизод восьмого сезона одним из своих любимых, пишет Entertainment Weekly.
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На Кубани пять человек погибли в ДТП

ДТП с участием двух легковушек произошло на Кубани, после столкновения автомобили загорелись, пять человек погибли, сообщил в пятницу РИА Новости представитель Госавтоинспекции МВД России.
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Агентство Reuters узнало об обращении "Транснефть" российским нефтяным компаниям с просьбой сократить добычу нефти.
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В мае прошлого года США объявили о выходе из соглашения и восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Тегераном.
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Трамп назвал продуктивным телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что провёл продуктивный телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
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В Идлибе террористы готовят нападение на Хаму

В идлибской зоне деэскалации на северо-востоке Сирии террористические группировки готовят нападение на САА в районе города Хама.
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Гроза и ураганный ветер придут в Москву 5 мая

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Фонд Уоррена Баффета впервые купил акции Amazon

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