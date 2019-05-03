Политика
За российскими паспортами в ДНР выстроились очередиВести.Ru 03:50
В Донецке сегодня стартовал прием заявлений на получение российских паспортов по упрощенной схеме. Документы пока принимает только миграционная служба МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики. К 9 утра у здания уже собрались более 80 человек, очередь люди занимали заранее.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:06, Ашберн
Гаджеты
Мощный смартфон Honor 20 Pro показали на «живом» фото
"Живые" фотографии смартфона Honor 20 Pro вместе с упаковкой появились на страницах издания Slashleaks.
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Здоровье
Роспотребнадзор предупредил россиян о случаях чумы в Монголии
Роспотребнадзор предупредил о регистрации случаев чумы в провинции Баян-Улгий на западе Монголии.
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Кино
Владимир Гостюхин захватит заложников 8 мая
Фильм снят в Екатеринбурге кинокомпанией "НАРОДное кино" (продюсеры Артур Цомая и Алексей Парфёнов).Это рассказ про ветерана войны, накануне 9 мая совершившего вооружённый захват заложников в отделении Сбербанка.
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Наука
Создан антибиотик для борьбы с раковыми клетками
Ученым удалось синтезировать вещество, способное побороть раковые клетки.
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Общество
Около 3 тысяч петербуржцев подписали петицию против депутата Резника
Более 2,8 тыс. петербуржцев подписались под петицией в отношении депутата ЗС Максима Резника с требованием сдать анализы на наркотики.
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Шоу-бизнес
Принца Гарри и Меган Маркл обвинили в неуважении к принцессе Шарлотте
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Культура
Кит Харингтон назвал четвертый эпизод «Игры престолов» любимым в новом сезоне
Актер Кит Харингтон, исполнивший роль Джона Сноу в сериале «Игра престолов», назвал грядущий четвертый эпизод восьмого сезона одним из своих любимых, пишет Entertainment Weekly.
Обновлено в 13:22
Происшествия
На Кубани пять человек погибли в ДТП
ДТП с участием двух легковушек произошло на Кубани, после столкновения автомобили загорелись, пять человек погибли, сообщил в пятницу РИА Новости представитель Госавтоинспекции МВД России.
Обновлено в 12:49
Энергетика
Россия может сократить добычу нефти на 10%, сообщил Reuters
Агентство Reuters узнало об обращении "Транснефть" российским нефтяным компаниям с просьбой сократить добычу нефти.
Обновлено в 16:08
Политика
Заседание трибунала по делу украинских моряков пройдет 10 мая
Международный трибунал по морскому праву проведет слушания по делу задержанных в России украинских моряков 10 мая, сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
Обновлено в 10:20
Гаджеты
У Tesla нашли проблемы с аккумуляторами
В автомобилях Tesla нашли проблемы с аккумуляторами.
Обновлено в 11:44
Политика
Вашингтон может ужесточить «ядерные санкции» против Тегерана
В мае прошлого года США объявили о выходе из соглашения и восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Тегераном.
Обновлено в 16:56
Политика
Трамп назвал продуктивным телефонный разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что провёл продуктивный телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:18
Футбол
Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в матче с «Торино»
Обновлено в 16:25
Гаджеты
Смартфоны Samsung Galaxy A подешевели через два месяца после анонса
Пока не сообщается, с чем связано снижение стоимости корейских девайсов.
Обновлено в 07:44
Авто
В Сети показали таинственный внедорожник УАЗ
Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.
Обновлено в 12:10
Армия и оружие
Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия
Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие
В Идлибе террористы готовят нападение на Хаму
В идлибской зоне деэскалации на северо-востоке Сирии террористические группировки готовят нападение на САА в районе города Хама.
Обновлено в 13:49
Общество
Гроза и ураганный ветер придут в Москву 5 мая
Гидрометцентр России предупредил москвичей об ухудшении погоды, 5 мая в столичном регионе ожидается гроза.
Обновлено в 07:39
Экономика
Фонд Уоррена Баффета впервые купил акции Amazon
Инвестиционный фонд американского миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway приобрела акции Amazon, рассказал телеканалу CNBC господин Баффет.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие
Турция сообщила о новом предложении США по ЗРК Patriot
Глава минобороны Турции Хулуси Акар рассказал о новом предложении от США по закупке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.
Обновлено в 06:12
Хоккей
Кравцов и Шестеркин подписали контракты с «Рейнджерс»
19-летний Кравцов провел за «Трактор» 50 матчей в регулярном сезоне КХЛ и четыре — в плей-офф, набрав в общей сложности 23 (8+15) очка Напомним, что контракт новичка — первое соглашение, которое подписывает хоккеист младше 25 лет в НХЛ.
Обновлено в 10:32