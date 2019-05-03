Политика

Ажиотаж: за российскими паспортами выстроилась очередь в ДНРГазета.Ru 09:23

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР)выстроилась очередь за российскими паспортами. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что прием документов на получение российского гражданства начался в 09:00 по местному времени.
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Ажиотаж: за российскими паспортами выстроилась очередь в ДНР

Газета.Ru09:23

Жители Донецка выстроились в очередь за российскими паспортами

URA.Ru02:51

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Московский Комсомолец07:26

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СМИ сообщили об очередях в ДНР из желающих получить российский паспорт

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