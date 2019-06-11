Экономика
За пять месяцев ВВП Казахстана вырос на 4%REGNUM 01:15
Валовой внутренний продукт (ВВП) в Казахстане по итогам первых пяти месяцев 2019 года вырос на 4%. Об этом 11 июня заявил министр национальной экономики республики Руслан Даленов, сообщает агентство "КазТАГ".
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 04:38, Ашберн
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СК возбудил дело по факту взрыва на танкере в Махачкале
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Ученые выяснили, как организм реагирует на длительные авиаперелеты
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В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Армия и оружие
Экс-глава ВДВ Георгий Шпак о подготовке броска на Приштину в 1999 году
В ночь на 12 июня 1999 года батальон российских десантников, совершивший марш-бросок из Боснии и Герцеговины в Косово, установил контроль над стратегически важным аэродромом Слатина под Приштиной.
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Общество
Более половины парка российских авиакомпаний находятся в группе риска
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Происшествия
Защита Голунова обжаловала его домашний арест
Защита журналиста "Медузы" Ивана Голунова обжаловала решение суда о домашнем аресте корреспондента.
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Финансы
Рубль заметно укрепился к доллару и евро во вторник утром
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Кино
Первый канал покажет документальный фильм о Чернобыле
"Документальный фильм Первого канала подробно рассказывает, как было на самом деле, воспроизводит точную последовательность событий роковой ночи с 25 на 26 апреля 1986 года и последующих дней и месяцев", - обещают в пресс-службе.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Полковнику Захарченко дали 13 лет
Как передает ТАСС, полицейского приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 170 млн рублей.
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Футбол
Мамаев и Кокорин готовятся к переезду в колонию
Обновлено в 03:19
Политика
Лавров заявил о противоречии санкций США нормам ВТО
Односторонние санкции и торговые войны США являются методами нечестной конкуренции, которые противоречат нормам Всемирной торговой организации (ВТО).
Обновлено в 03:12
Политика
Huawei хочет заменить Android российской ОС
Операционную систему Android в телефонах Huawei может сменить российская мобильная ОС "Аврора", пишут СМИ.
Обновлено в 03:47
Футбол
Фонсека стал главным тренером «Ромы»
Бывший главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека возглавил "Рому" .
Обновлено в 04:08
Политика
Представитель Зеленского в КС прокомментировал указ о роспуске Рады
Представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский уверен, что указ главы государства Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады соответствует конституции страны.
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СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном
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Общество
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У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено вчера в 13:40
Футбол
С «Сочи» проведет сборы игрок с гражданством Великобритании
21-летний игрок имеет двойное гражданство — России и Великобритании. Его последним клубом была словенская «Илирия».
Обновлено в 04:27
Баскетбол
«Голден Стэйт» обыграл «Торонто» и сократил разрыв в серии финала НБА
«Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Торонто Рэпторс» в пятом матче серии финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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Политика
Пушков оценил предложение Демпартии Молдавии взять курс на Россию
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что лидер антироссийской Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк передал вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с предложением изменить внешнеполитический курс Кишинева с переориентацией на Москву.
Обновлено в 03:02
Политика
Додон аннулировал указ о роспуске парламента
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Происшествия
Взрыв газа произошел в пятиэтажке в Сочи
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Энергетика
Мозырский НПЗ потребовал от «Роснефти» $155 млн за грязную нефть
Белорусский ОАО "Мозырский НПЗ" направил в ПАО "Транснефть" предложение возместить издержки предприятия на $155 млн из-за поставок загрязненной хлоридами нефти, сообщил во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо "Транснефти" в правительство РФ.
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Политика
Умер депутат Заксобрания Петербурга Павел Зеленков
На 51-м году жизни скончался депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Зеленков.
Обновлено вчера в 19:20
Экономика
Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам
В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.
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Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
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Происшествия
Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
Сотрудники дорожно-патрульной службы по городу Сургуту добились отстранения от должности заместителя начальника местного отдела ГИБДД Романа Кузовлева.
Обновлено вчера в 09:29
Экономика
Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах
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Обновлено в 03:51