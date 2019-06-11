Экономика
За пять месяцев ВВП Казахстана вырос на 4%REGNUM 01:15
Валовой внутренний продукт (ВВП) в Казахстане по итогам первых пяти месяцев 2019 года вырос на 4%. Об этом 11 июня заявил министр национальной экономики республики Руслан Даленов, сообщает агентство "КазТАГ".
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 03:38, Ашберн
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Обновлено вчера в 20:37
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Происшествия
В подмосковном Королеве загорелась пилорама на площади 4,7 тыс. кв. м
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Политика
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Акция протеста проходит возле здания Конституционного суда в Киеве, где во вторник начнут рассматривать вопрос о законности роспуска Верховной рады, передает агентство УНН.
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Ранее СМИ сообщали, что Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии "Муз-ТВ".
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Россия - Кипр ~ прогноз на матч квалификации Евро 2020: хозяева победят и не пропустят?
11.06.19 в 21:45 по МСК сборная России проведет домашний матч против Кипра. Четвертый тур группового этапа квалификации Евро 2020.
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В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.
Обновлено в 01:28
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Первый канал покажет документалку об аварии на ЧАЭС
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Предполагается, что первыми на дороги выйдут автомобили, оборудованные беспилотными системами "Яндекса".
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В России изменят правила выезда детей за границу
В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:06
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Немцы назвали самые красивые русские имена
Обновлено в 02:15
Футбол
Испания — Швеция 3:0
Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон получил травму в матче за сборную Швеции.
Обновлено вчера в 15:18
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AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в Россию
Китайская торговая площадка AliExpress решила ускорить доставку товаров дешевле 150 рублей и будет поставлять их самолетами.
Обновлено вчера в 20:08
Общество
Производитель ракет-носителей «Ангара» сдвинул сроки их изготовления
Омский филиал Космического центра Хруничева ПО «Полет» задерживает сроки производства третьей тяжелой и второй легкой ракет-носителей семейства «Ангара» от трех месяцев до года, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на приказ, подписанный руководителем филиала — директором ПО «Полет» Виктором Шулико.
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«Полковник-миллиардер» Захарченко получил 13 лет колонии
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Экономика
Сбербанк представил сервис переводов с получением наличных в банкоматах
Сбербанк запустил новый сервис – переводы любому человеку с получением в банкомате наличными.
Обновлено в 03:08
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Умер депутат законодательного собрания Петербурга Павел Зеленков
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, член фракции "Единая Россия" Павел Зеленков умер на 51-м году жизни.
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Музыканты легендарной группы Queen восхитились балалаечником из Перми
Музыкантам легендарной группы Queen понравилась кавер-версия популярной песни The show must go on, созданная пермским балалаечником.
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ВЦИОМ назвал главные символы России для граждан
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Обновлено вчера в 20:10
Происшествия
В Челябинской области ребенок погиб от удара током от электроплиты
Семилетний мальчик погиб в городе Миньяр Челябинской области от удара электрическим током, когда прятался во время игры за электроплитой в квартире, следователи проводят проверку, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 03:00
Происшествия
РБК, «Ведомости» и «Коммерсантъ» поддержат Голунова
РБК, "Ведомости" и "Коммерсантъ" поддержат Голунова Напомним, что корреспондента задержали на Цветном бульваре 6 июня.
Обновлено вчера в 00:30