За пять месяцев ВВП Казахстана вырос на 4%REGNUM 01:15

Валовой внутренний продукт (ВВП) в Казахстане по итогам первых пяти месяцев 2019 года вырос на 4%. Об этом 11 июня заявил министр национальной экономики республики Руслан Даленов, сообщает агентство "КазТАГ".

За пять месяцев ВВП Казахстана вырос на 4%

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