Экономика
За пять месяцев ВВП Казахстана вырос на 4%REGNUM 01:15
Валовой внутренний продукт (ВВП) в Казахстане по итогам первых пяти месяцев 2019 года вырос на 4%. Об этом 11 июня заявил министр национальной экономики республики Руслан Даленов, сообщает агентство "КазТАГ".
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Футбол
Мамаев вычислил день своего освобождения
Обновлено вчера в 23:36
Авто
Дорожные камеры научатся штрафовать слишком громкие автомобили
Министерство транспорта Великобритании установит в разных частях страны новые акустические комплексы, которые будут проверять автомобили на уровень издаваемого шума и, в случае превышения, штрафовать их владельцев.
Обновлено вчера в 08:45
Происшествия
Годовалая девочка выпала из окна 6 этажа в Новосибирске
Ребенок, оставшись без присмотра родителей, самостоятельно взобрался на стул, залез на подоконник и выпал в распахнутое окно 10 июня в семье, проживающей на улице Петухова (Кировский район) в Новосибирске произошла трагедия: из окна шестого этажа выпала годовалая девочка.
Обновлено в 00:21
Экономика
Эксперты назвали регионы с самым быстрым ростом зарплат
Как ожидается, лидерами по росту реальной зарплаты станут Ленинградская область (7,1 процента), Приморский край (6,5 процента), Дагестан (5,6 процента), Карелия (5,4 процента) и Псковская область (5 процентов).
Обновлено в 01:55
Политика
Зеленский придет на заседание КС, посвященное указу о роспуске Рады
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во вторник придет на заседание Конституционного суда (КС), который начнет рассматривать вопрос о законности роспуска Верховной рады.
Обновлено вчера в 10:48
Происшествия
На изъятых у Голунова пакетах с наркотиками нашли ДНК других людей
Адвокат журналиста Сергей Бадамшин, в свою очередь, заявил, что на пакетиках с наркотиками, изъятых у Голунова, не нашли отпечатков журналиста.
Обновлено вчера в 17:46
Происшествия
На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв
Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.
Обновлено в 01:45
Происшествия
На пилораме в Королёве возник крупный пожар
В подмосковном Королёве загорелось здание пилорамы на площади 4,7 тыс. кв. м. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы ГУ МЧС России по региону.
Обновлено в 01:12
Происшествия
В Калужской области подросток изнасиловал шестилетнего мальчика
Подросток изнасиловал шестилетнего ребенка во время летнего отдыха в Калужской области.
Обновлено вчера в 13:44
Общество
Немцы назвали самые красивые русские имена
Обновлено в 02:15
Музыка
Лазарев сделал заявление о скандальной ссоре с Лободой
Ранее СМИ сообщали, что Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 02:18
Общество
Роспотребнадзор предложил запретить уничтожать хорошие продукты
Роспотребнадзор выступил с инициативой о введении запрета на уничтожение пищевых продуктов, пригодных к употреблению.
Обновлено вчера в 23:25
Транспорт
Правительство протестирует в Чувашии беспилотные автомобили
Предполагается, что первыми на дороги выйдут автомобили, оборудованные беспилотными системами "Яндекса".
Обновлено в 02:52
Футбол
Хави: «Аршавин был в шаге от перехода в „Барселону“»
Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави вспомнил, как в одно трансферное окно к сине-гранатовым чуть не присоединился бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин.
Обновлено в 02:42
Общество
Депутаты Екатеринбурга не одобрили поправки в бюджет города
Предложенные мэрией корректировки в бюджет Екатеринбурга депутаты гордумы сочли неверными и проголосовали против принятия решения.
Обновлено в 02:06
Экономика
Компания Amazon стала самым дорогим мировым брендом
Американская компания Amazon заняла первое место в ренкинге BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands и стала самым дорогим мировым брендом.
Обновлено в 02:09
Авто
В России с 1 июля запретят ввоз праворульных микроавтобусов
С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.
Обновлено вчера в 13:20
Политика
Тюменскую область могут объединить с Курганской
Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков предложил объединить свой регион с Тюменской областью.
Обновлено вчера в 06:37
Общество
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 02:51
Экономика
Россияне оказались ненадежными заемщиками
Выяснилось, что у девяти процентов заемщиков имеются просрочки по платежам, 10 процентов вынуждены были хотя бы раз обращаться к банку с просьбой о реструктуризации кредита либо вовсе получали отказ.
Обновлено в 02:01
Армия и оружие
США направили в Южно-Китайское море корабли береговой охраны
Соединенные Штаты направили в акваторию Южно-Китайского моря (ЮКМ) корабли береговой охраны для обеспечения законной деятельности в сфере рыболовства стран - союзников Вашингтона.
Обновлено в 01:40
Политика
Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова
Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Обновлено вчера в 08:10
Общество
Неуважение к госсимволам Черногории обернется крупным штрафом
Поправки к закону о государственных символах, вводящие крупные штрафы за оскорбление герба, флага и гимна Черногории, приняты Скупщиной — парламентом страны.
Обновлено в 01:32
Баскетбол
В Сети появилось видео ограбления раздевалки баскетболистов «Химок»
В Сети появилось видео с моментом ограбления раздевалки баскетболистов клуба «Химки» во время их матча с ЦСКА 10 июня.
Обновлено вчера в 20:45
Экономика
Число бедных в РФ уменьшилось на 400 тысяч человек
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что число бедных россиян уменьшилось на 400 тысяч человек за 2018 год.
Обновлено 09 июня в 19:52
Театры
Репетиции театральных спектаклей впервые покажут в столичных парках
Уточняется, что в данном проекте будут участвовать 10 парков Москвы: «Зарядье» и парк Горького, «Музеон» и сад «Эрмитаж», сад имени Баумана и детский парк имени Прямикова, Перовский и Измайловский парки, парк 50-летия Октября и «Сокольники».
Обновлено в 01:18
Политика
В Петербурге скончался депутат Заксобрания Павел Зеленков
Обновлено в 02:13
Экономика
Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам
В настоящее время трудовым мигрантам делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.
Обновлено в 01:28
Энергетика
СМИ узнали о письме Сечина Козаку по компенсациям за нефть из «Дружбы»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин обратился к вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой ускорить принятие решений по компенсации убытков российских производителей от загрязнения сырья в трубопроводе «Дружба», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:48
Музыка
Группе Queen понравился ролик пермского балалаечника
Пермский балалаечник Андрей Киряков восхитил музыкантов легендарной британской группы Queen своим виртуозным исполнением знаменитой композиции «The Show Must Go On».
Обновлено вчера в 05:39