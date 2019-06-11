Экономика
За пять месяцев ВВП Казахстана вырос на 4%REGNUM 01:15
Валовой внутренний продукт (ВВП) в Казахстане по итогам первых пяти месяцев 2019 года вырос на 4%. Об этом 11 июня заявил министр национальной экономики республики Руслан Даленов, сообщает агентство "КазТАГ".
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 02:11, Ашберн
Общество
У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке
У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено вчера в 13:40
Общество
С 12 июня меняется порядок выезда детей из России за границу
Пограничная служба российской ФСБ проинформировала о начале действия с 12 июня нового порядка подачи, рассмотрения и ведения заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних за пределы России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв
Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.
Обновлено в 01:45
Общество
Назван самый «популярный» возраст россиян для вступления в брак
В возрасте от 25 до 34 лет женились 456,6 тыс. мужчин и вышли замуж 386 тыс. женщин.
Обновлено в 00:43
Общество
Немецкий журнал составил рейтинг самых красивых русских имен
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
Обновлено вчера в 23:14
Театры
Репетиции театральных спектаклей впервые покажут в столичных парках
Уточняется, что в данном проекте будут участвовать 10 парков Москвы: «Зарядье» и Парк Горького, «Музеон» и сад «Эрмитаж», сад имени Баумана и детский парк имени Прямикова, Перовский и Измайловский парки, парк 50-летия Октября и «Сокольники».
Обновлено в 01:18
Кино
Первый канал покажет документальный фильм о Чернобыле
Первый канал анонсировал документальный фильм о Чернобыле, который покажут 22 июня.
Обновлено в 00:46
Общество
Во вторник воздух в Москве прогреется до +30
По данным метеорологов, при переменной облачности осадков не ожидается. Днем воздух сможет прогреться выше +30 градусов.
Обновлено в 01:45
Экономика
Всемирный банк выявил трудности с кредитами у 60% заемщиков в России
Социологи зафиксировали резкий рост лояльности россиян к жизни в кредит Выяснилось, что 9% заемщиков имеют просроченную задолженность, десятой части россиян пришлось реструктурировать или продлять кредит, или же им вовсе банки отказали.
Обновлено в 01:47
Политика
Huawei хочет заменить Android российской ОС
Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39
Авто
В России с 1 июля запретят ввоз праворульных микроавтобусов
С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.
Обновлено вчера в 13:20
Армия и оружие
Авиация ЦВО пополнилась тремя новыми истребителями Су-34
По словам Лапина, до конца года в Челябинской области будет сформирована вторая эскадрилья Су-34, еще поступит три истребителя нового поколения.
Обновлено в 00:53
Наука
«Яндекс» запустил в Москве онлайн-магазин с бесплатной доставкой
«Яндекс» запустил в московском районе Хамовники онлайн-магазин с бесплатной доставкой.
Обновлено вчера в 15:23
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Химки» и выиграл Единую лигу ВТБ
Напомним, что ЦСКА выиграл 10 из 11 розыгрышей Единой лиги ВТБ. Впервые турнир проводился в 2009-2010 годах.
Обновлено вчера в 22:52
Экономика
В Екатеринбурге нашли жилье с самыми дешевыми квадратными метрами
Аналитики N1.RU составили рейтинг квартир в Екатеринбурге с самыми дешевыми квадратными метрами.
Обновлено в 01:29
Политика
«Закон о коллаборационизме»: в ГПУ ждут выводов экспертизы от СБУ по Медведчуку
Сарган назвала полёты украинских деятелей в Москву возмутительным феноменом Пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган заявила, что в ГПУ предлагают принять закон о коллаборационизме после полётов украинских деятелей в Москву.
Обновлено вчера в 11:02
Наука
Ученые определили главное условие рекордного долголетия
По данным издания, в ходе исследования эксперты определили 16 931 человек, достигших столетнего возраста и родившихся между 1870 и 1904 годами.
Обновлено в 01:56
Футбол
Мамаев назвал дату своего освобождения
Обновлено в 00:31
Шоу-бизнес
У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство
Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
Россия начнет экспортировать пенсии за рубеж
Если мигрант, например, из Казахстана по достижении пенсионного возраста получил право на страховую пенсию по старости в России, то даже при возвращении в Казахстан пенсию ему продолжит выплачивать Россия.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Швеции у границ РФ
Российский истребитель Су-27 срочно вылетел для того, чтобы перехватить самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и Швеции у границ России.
Обновлено в 01:43
Политика
Лидер Демпартии Молдавии предложил России тайную сделку
Глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк в ходе встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком передал конверт, в котором содержалось предложение об изменении внешнеполитического курса Кишеневе с переориентацией на Москву.
Обновлено в 01:42
Политика
Умер депутат Законодательного собрания Петербурга Павел Зеленков
На 51-м году жизни скончался депутат Законодательного собрания Петербурга Павел Зеленков.
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия
Полковник полиции, который руководил задержанием Ивана Голунова, может быть крупным владельцем недвижимости
Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров, по данным проекта Baza и «Трансперенси Интернешнл — Россия», на протяжении почти десяти лет покупал участки земли в Подмосковье.
Обновлено 09 июня в 20:04
Происшествия
Арестованы все подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве
Обновлено вчера в 17:56
Футбол
Александр Медведев: «Зенит» помнит и любит Риксена
Генеральный директор Зенита Александр Медведев прокомментировал новость о прощальном вечере экс-полузащитника Фернандо Риксена.
Обновлено вчера в 12:29
Армия и оружие
Ракетный корабль «Великий Устюг» взял курс на Босфор
Малый ракетный корабль проекта 21631 (шифр «Буян-М») «Великий Устюг» вышел из Севастополя и взял курс на пролив Босфор между Европой и Малой Азией.
Обновлено вчера в 08:51
Происшествия
В деле о загрязнении нефти в «Дружбе» появились еще четыре фигуранта
Самарский районный суд отправил под домашний арест четырех новых фигурантов по уголовному делу о хищении нефти и загрязнении нефтепровода "Дружба", сообщил во вторник РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 01:37
Общество
Умерла вдова экс-президента Южной Кореи
Обновлено вчера в 23:48