Экономика
За пять месяцев ВВП Казахстана вырос на 4%REGNUM 01:15
Валовой внутренний продукт (ВВП) в Казахстане по итогам первых пяти месяцев 2019 года вырос на 4%. Об этом 11 июня заявил министр национальной экономики республики Руслан Даленов, сообщает агентство "КазТАГ".
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 01:41, Ашберн
Экономика
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Одним из важных требований к потребителям является именно своевременная передача показаний счётчика, так как из-за отсутствия сведений оператор не может рассчитать стоимость услуг за прошедший период.
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