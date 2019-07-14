Ведомство подсчитало, что количество лиц, которые приобрели гражданство Украины по территориальному происхождению в 2018 году составило 3388 человек, в 2017 году — 3639 человек, а в 2014-м — 6438 человек. При этом за первые пять месяцев 2019 года гражданство Украины получили 1199 человек.

За пять лет число тех, кто получил гражданство Украины снизилось

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