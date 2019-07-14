Политика

За пять лет число тех, кто получил гражданство Украины снизилосьREGNUM 06:57

Ведомство подсчитало, что количество лиц, которые приобрели гражданство Украины по территориальному происхождению в 2018 году составило 3388 человек, в 2017 году — 3639 человек, а в 2014-м — 6438 человек. При этом за первые пять месяцев 2019 года гражданство Украины получили 1199 человек.
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Спрос на украинское гражданство резко упал

Взгляд.ру08:02

В Киеве заявили о существенном сокращении желающих получить гражданство Украины

ФАН08:25

За пять лет число тех, кто получил гражданство Украины снизилось

REGNUM06:57

Число желающих стать гражданами Украины резко сократилось

Life.ru07:05

Число получивших украинское гражданство сократилось в два раза за пять лет

ТАСС06:05

В Киеве сообщили об уменьшении числа лиц, получивших украинское гражданство

РИА Новости05:50

Резко снизилось число желающих стать гражданами Украины

РЕН ТВ05:20
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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил нападение с применением гранат на офисное здание телеканала «112 Украина» в Киеве.
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Происшествия

Лодка с пассажирами перевернулась в Индонезии

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Политика

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Обновлено в 09:26
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Братство Физтеха

Через год факультет возродился, но уже в виде независимого института — МФТИ, или Физтеха, каким мы его знаем сегодня.
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Происшествия

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На восьмом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков, который проходит в Китае, победу одержала российская команда "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова.
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Политика

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В политической партии Михаила Саакашвили "Движение новых сил" заявили о блокировке "Приватбанком" всех поступающих на счета партии денежных средств.
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Как миллениалы уничтожили стрип-клубы

Цифры не обманут: согласно отчету исследовательской группы IBISWorld, прибыль стриптиз-клубов в 2018 году упала до $1,4 млрд - более чем на 12% по сравнению с прибылью в $1,6 млрд в 2012-м.
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Спорт

На поле во время чемпионата мира выбежала мать русского блогера

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Происшествия

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Крупное ДТП произошло на трассе Батуми – Кобулети. В результате два человека погибли и 11 получили травмы разной степени тяжести.
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Политика

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Зеленский в красных плавках искупался в Черном море

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Вин Дизель представил коллег по фильму "Форсаж 9", традиционно назвав их семьей.
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Обновлено 12 июля в 20:15
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В аэропорту Бургаса (Болгария) пассажирам пришлось на ночь остаться в терминале из-за задержек рейсов, вызванных непогодой.
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В Совфеде оценили заявление о последствиях блокады Крыма Украиной

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление депутата Верховной рады Евгения Мураева о последствиях киевской блокады Крыма.
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Катя Семенова год назад развелась после 25 лет брака.
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