За последние пять лет на Украине существенно сократилось число лиц, которые получили гражданство этой страны. Об этом сегодня, 14 июля, сообщает УНН со ссылкой на департамент организационного обеспечения Государственной миграционной службы Украины.

За пять лет число тех, кто получил гражданство Украины снизилось

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