Политика
За пять лет число тех, кто получил гражданство Украины снизилосьREGNUM 06:57
За последние пять лет на Украине существенно сократилось число лиц, которые получили гражданство этой страны. Об этом сегодня, 14 июля, сообщает УНН со ссылкой на департамент организационного обеспечения Государственной миграционной службы Украины.
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Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане
В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана.
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Банк «Открытие» попросил суд арестовать имущество экс-владельцев
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Авто
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Возрожденный американский пикап получил шасси от внедорожника Everest. Новый пикап Ford Bronco 2020 года был замечен во время испытаний.
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Происшествия
В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы ВПП
В аэропорту Саратова Як-42, направлявшийся в Сургут, при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
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Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню
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Злоумышленник открыл стрельбу по семье, которая отдыхала на озере Круглое в Ленинградской области, в результате ранение получил один человек, стрелявшего задержали.
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Путешествия
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В южнокорейском аэропорту Инчхон сотрудники миграционной службы не пустили в страну 16 россиян, которые не смогли подтвердить, что прибыли в Южную Корею в туристических целях.
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Экономика
Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости
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Умерла писательница и бард Елена Касьян
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Стало известно о разрыве Поклонской с сектой царебожников
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