Футбол
За пять лет «Барселона» потратила миллиард евро на трансферыРоссийская газета 06:08
За пять последних лет "Барселона" потратила на трансферы 1,08 млрд евро. При этом команда за то же время продала игроков на сумму 627 млн. Переход в "Барселону" Антуана Гризманна, который обошелся каталонцам в 120 млн евро, вывел команду в лидеры по потраченным денег на трансферы за последние 5 лет.
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«Барселона» – лидер по тратам на трансферы за последние пять лет после перехода Гризманна
Спорт-Экспрессвчера в 18:40
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