Экономика

За проезд по Климовскому мосту планируют брать от 200 до 1200 рублейВолга Ньюс 23 августа в 05:32

С учетом имеющихся в документах формулировок получается, что указанная в последнем, четвертом, пункте категория автомобилей вполне соответствует и третьей категории - "транспортные средства с двумя и более осями" высотой 2,6 м и более, - оцененной в 800 руб. максимум.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

По 200 рублей с машины: сколько денег будет «качать» мост у Климовки за счет платного проезда

63.ru23 августа в 08:27

Компания, которая построит мост через Волгу в районе Климовки, определится до конца года

ТРК Губерния23 августа в 13:24

На конкурс по поиску перевозчика на 210 маршрут в Самаре подали 4 заявки

КП - Самара23 августа в 08:31

Власти Самарской области снизили стоимость моста через Волгу в обход Тольятти

Интерфакс02:21

Региональные власти начали поиск инвестора для строительства моста у Климовки

Pro Город Самара23 августа в 05:41

В Самаре объявили конкурс на строительство моста через Волгу

ГТРК Самара23 августа в 04:46

За проезд по Климовскому мосту планируют брать от 200 до 1200 рублей

Волга Ньюс23 августа в 05:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 05:48, Ашберн
Политика

Депутат отреагировал на новые санкции США против России

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев прокомментировал новый пакет санкций, который был введен Соединенными Штатами против России.
Обновлено в 01:20
Культура

Олега Меньшикова экстренно госпитализировали

Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено 24 августа в 17:06
Транспорт

Пробки на дорогах Москвы вырастут на 15%

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) прогнозирует осложнение дорожной ситуации в Москве в последние дни лета.
Обновлено вчера в 19:57
Происшествия

Двое россиян на надувной лодке нарушили границу Финляндии

Незаконное пересечение государственной границы в районе озера Кангасъярви двумя россиянами расследуют финские пограничники, сообщает пограничная служба Северной Карелии.
Обновлено в 05:02
Происшествия

По делу Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей

В рамках возбуждённого дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова арестованы имущество, недвижимость и денежные средства на сумму более 27 млрд рублей.
Обновлено в 04:27
Происшествия

Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП

Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 05:17
Общество

Синоптики предупредили о заморозках в Москве

«Ночь на четверг будет малооблачной и прохладной: в Москве 5–7 градусов, в центре 9–11 градусов, по области 2–7 градусов, местами возможны заморозки до –2 градусов», — поясняют синоптики.
Обновлено в 04:19
Общество

Супруги из Британии нашли клад на ферме

Жители графства Сомерсет в Великобритании нашли на ферме клад стоимостью около пяти миллионов фунтов стерлингов (более 400 миллионов рублей).
Обновлено в 05:39
Футбол

Черчесов назвал состав сборной России на сентябрьские игры отбора ЧЕ-2020

Обновлено в 05:33
Культура

Петра Мамонова готовят к операции после инфаркта

Обновлено в 03:54
Футбол

Тульский «Арсенал» обыграл «Оренбург»

В Туле завершился матч 7-ого тура Российской премьер-лиги. Местный "Арсенал" принимал "Оренбург".
Обновлено вчера в 16:23
Общество

В Роскачестве рассказали, как спасти ребенка от кибербуллинга

Отмечается, что две трети российских детей подросткового возраста, 70 процентов, становились жертвами или участниками интернет- травли.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Мантуров раскрыл сроки старта испытаний первого ракетоносца Ту-160М

Во время пресс-конференции министр уведомил о передаче первого Ту-160М на прохождение испытаний уже в конце 2020 года.
Обновлено в 05:10
Общество

Сотрудников Росгвардии предложили лишить анонимности

Законодательная инициатива сенатора предусматривает обязательную идентификацию сотрудников полиции и Росгвардии.
Обновлено в 02:23
Происшествия

Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Находке

В результате взрыва, который произошел в жилом доме приморского города Находка, погибли два человека, еще двое пострадали.
Обновлено в 05:23
Происшествия

В Чечне закидали камнями следовавший в Петербург поезд

Обновлено вчера в 15:23
Политика

«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность

Обновлено вчера в 23:30
Политика

Второй тур президентских выборов в Абхазии пройдет 8 сентября

Обновлено в 04:07
Политика

Глава МИД Анголы передал от президента страны послание Путину

Министр иностранных дел Анголы Мануэл Домингуш Аугушту передал на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым послание от ангольского лидера Жоау Лоуренсу президенту РФ Владимиру Путину.
Обновлено в 05:27
Происшествия

Раскрыта причина смертельного ДТП с режиссером Игорем Хомским

Авария с участием режиссера Игоря Хомского произошла из-за того, что кинематографист вдвое превысил скорость и не справился с управлением.
Обновлено в 05:16
Авто

Новый Toyota Land Cruiser 300 рассекретили на страницах журнала

Kurdistan Automotive Blog опубликовал сканированные изображения журнала, в котором были представлены рендеры нового поколения Toyota Land Cruiser.
Обновлено в 03:21
Политика

В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко

Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой.
Обновлено 24 августа в 16:01
Политика

Медведев высказался о переходе на четырехдневную рабочую неделю

Председатель правительства России Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Обновлено 23 августа в 16:59
Экономика

Банк России спрогнозировал рост реальной зарплаты

В III квартале 2019 года рост зарплаты в России составит 3-3,5 процента в годовом выражении.
Обновлено в 05:37
Финансы

Юань упал до минимума с 2008 года на фоне торговой войны с США

Падение юаня связано с опасениями по поводу «торговой войны» между КНР и США, а также прогнозами глобального спада на мировых рынках.
Обновлено вчера в 23:56
Экономика

Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%

«По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода «Северный поток — 2». Это 75% от общей протяжённости двух ниток», — заявили в компании.
Обновлено в 05:25
Происшествия

В Сочи мужчина получил 22 года колонии за убийство пятилетней девочки

Краснодарский суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима 30-летнего гражданина Азербайджана, который изнасиловал и убил пятилетнюю дочь сожительницы в Сочи, а тело ребенка спрятал и объявил девочку пропавшей, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:49
Гаджеты

Nokia возродит еще один старый кнопочный телефон

Компания HMD Global, выпускающая мобильные устройства под маркой Nokia, вскоре представит очередной «возрожденный» кнопочный телефон.
Обновлено в 05:36
Общество

Мантуров заявил об интересе к SSJ100 вопреки катастрофе в Шереметьево

Отвечая на вопрос, не повлияла ли катастрофа SSJ100 в московском аэропорту Шереметьево на доверие заказчиков, Мантуров указал на то, что в соответствии с предварительным отчетом МАК самолет был управляем, все его системы работали.
Обновлено в 04:32
Политика

Компании из Китая купили более 50% акций украинской «Мотор Сич»

Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group приобрели более 50% акций завода "Мотор Сич" - единственного предприятия на Украине, специализирующегося на производстве авиационных двигателей.
Обновлено вчера в 14:58
Как работают Яндекс.Новости?
Главное