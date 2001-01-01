Экономика
За проезд по Климовскому мосту планируют брать от 200 до 1200 рублейВолга Ньюс 23 августа в 05:32
С учетом имеющихся в документах формулировок получается, что указанная в последнем, четвертом, пункте категория автомобилей вполне соответствует и третьей категории - "транспортные средства с двумя и более осями" высотой 2,6 м и более, - оцененной в 800 руб. максимум.
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Компания, которая построит мост через Волгу в районе Климовки, определится до конца года
ТРК Губерния23 августа в 13:24
На конкурс по поиску перевозчика на 210 маршрут в Самаре подали 4 заявки
КП - Самара23 августа в 08:31
Региональные власти начали поиск инвестора для строительства моста у Климовки
Pro Город Самара23 августа в 05:41
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