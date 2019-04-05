За призывы отказаться от прививок россиян могут наказатьPrimaMedia.ru вчера в 05:05

За призывы отказаться от прививок россиян могут наказать. В Минздраве готовят соответствующий законопроект. В ведомстве хотят законодательно запретить публичные призывы отказаться от вакцинации.

За призывы отказаться от прививок россиян могут наказать

Политика Россия выиграла у Украины спор в ВТО по транзиту Как пояснили в ВТО, решение третейской группы по спору Украины и России по транзиту товаров должно быть одобрено Органом по разрешению споров в течение 20-60 дней.

Экономика На развитие железных дорог Петербурга направят 88 миллиардов рублей «Цифра в себя включает и грузовое направление, то есть развитие потенциала экономического, но что еще более важно — это 22 миллиарда рублей, которые направляются на развитие пассажирского движения, поскольку город большой, растет, очень активно развиваются территории, и связанность железнодорожный транспорт как раз может дополнительно обеспечить», — сказал Белозеров.

Происшествия В бельгийском Антверпене столкнулись два прогулочных судна В результате столкновения двух прогулочных судов на реке Шельда в бельгийском Антверпене пострадали 18 человек.

Политика Соловьев выгнал из студии польского политолога Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.

Политика Володин предложил разрешить Госдуме формировать правительство Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в российскую Конституцию необходимо внести поправки, которые бы разрешали Госдуме принимать участие в формировании правительства страны, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Политика Парламент Словакии по ошибке запретил исполнение иностранных гимнов Исполнение гимнов разрешается теперь только на мероприятиях с участием официальных иностранных делегаций.

Шоу-бизнес Ксения Собчак ответила на обвинения Анастасии Волочковой Небывалый ажиотаж вызвал в Сети очередной выпуск шоу «Осторожно, Собчак!», героиней которого стала Анастасия Волочкова.

Происшествия В Екатеринбурге в машине обнаружили тело девушки с ножом в груди В Екатеринбурге ночью 6 апреля во дворе жилых домов обнаружили труп девушки. Об этом сообщает портал «Екатеринбург Онлайн».

Общество Власти предложили приостанавливать подозрительные операции на 10 дней Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому госорганам предлагают разрешить без суда приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до 10 рабочих дней.

Политика Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС.

Гаджеты Видео дня: разборка Huawei P30 Pro в официальном сервисе компании Huawei P30 и P30 Pro про пока даже не поступили в продажу, но энтузиасты продолжают изучать эти модели вдоль и поперек.

Происшествия На трассе под Киевом взорвался автомобиль Один человек погиб в результате детонации взрывного устройства в салоне автомобиля во время движения, сообщила в субботу пресс-служба управления Национальной полиции в Киевской области.

Политика Дочь Збигнева Бжезинского обвинила Трампа в неподобающем поведении Бжезински рассказала о поведении Трампа во время дискуссии о бывшем вице-президенте и возможном кандидате в президенты США от демократической партии Джо Байдене, которого обвинили в неподобающем поведении семь женщин, сообщает издание.

Политика Трамп потребовал объяснить выдачу Бельгией гуманитарных виз сирийцам Администрация президента США Дональда Трампа направила письмо главе МИД Бельгии Дидье Рейндерсу, в котором призвала власти объяснить ситуацию с выдачей гуманитарных виз свыше 1,5 тысячи граждан Сирии, сообщило в субботу агентство Belga.

Общество Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.

Общество Роспотребнадзор сообщил об активизации «антивакцинального лобби» Специалисты Роспотребнадзора считают, что на сегодняшний день в мире наблюдается «активизация антивакцинального лобби».

Авто Как Ford изменил российский авторынок и почему уходит именно сейчас Более века назад, в 1907 году, в стране появились первые автомобили Ford, а вскоре в Москве даже открылось официальное представительство "Форд мотор компани".

Общество Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.

Политика Песков обозначил цели встречи Путина с президентом Эстонии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с эстонским президентом Керсти Кальюлайд планирует развеять опасения Эстонии по поводу безопасности.