За превышение скорости ГИБДД хочет штрафовать в шесть раз сильнееГазета.Ru вчера в 12:17

Пусть сначала дороги приведут в порядок.

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За превышение скорости ГИБДД хочет штрафовать в шесть раз сильнее

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