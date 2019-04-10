Транспорт
За превышение скорости ГИБДД хочет штрафовать в шесть раз сильнееГазета.Ru вчера в 12:17
В ГИБДД предлагают повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км / ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа. Помимо этого, руководство ГИБДД планирует ввести штрафы за превышение скорости менее чем на 20 км/ч.
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Пусть сначала дороги приведут в порядок.
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В ГИБДД предложили в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/час
Интерфаксвчера в 10:19
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