За полгода в России зарегистрировались более 110 тысяч самозанятыхФедералПресс 02:51

За полгода действия пилотного проекта по регистрации самозанятых возможностью выйти из тени воспользовались более 110 тыс. человек, рассказали «Известиям» в ФНС.

с чего всё началось

За первые полгода эксперимента число зарегистрировавшихся самозанятых в России достигло 110 тысяч человек. Об этом рассказали в Федеральной налоговой службе. Банки уже начали активно взаимодействовать с этой категорией граждан.

За полгода в России зарегистрировались более 110 тысяч самозанятых

Политика Глава Ингушетии подал в отставку Глава Ингушетии досрочно уходит в отставку. Об этом Юнус-Бек Евкуров сам заявил в обращении, показанном на национальном телевидении.

Политика В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов Убытки Грузии от прекращения авиасообщения с Россией могут составить около 750 миллионов долларов, заявил на пресс-конференции глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили.

Гаджеты Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма Американский инженер индийского происхождения Аджай Бхатт (Ajay Bhatt), один из создателей USB, заявил, что прекрасно знает об этой проблеме, и объяснил, почему по-другому сделать не удалось.

Политика Путин продлил контрсанкции в отношении Евросоюза Президент России Владимир Путин своим указом продлил до 31 декабря 2020 года действие ответных ограничительных мер в отношении Евросоюза.

Происшествия В Казахстане после серии взрывов боеприпасов эвакуируют жителей В городе Арысь Туркестанской области Казахстана на складах боеприпасов воинской части произошла серия взрывов.

Политика Россия назвала условия транзита газа через Украину "Что касается транзита российского газа через территорию Украины, то мы готовы его сохранить на экономически рентабельных условиях, но в случае справедливого урегулирования всех судебных споров", - сказал чиновник.

Политика Пушков высмеял заявление Климкина об участии Украины в G20 Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что организаторы саммита «Большой двадцатки» не располагают информацией о приезде президента Украины Владимира Зеленского, пишет РИА Новости.

Музыка Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало» Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».

Происшествия Отец напавшего на силовиков в Чечне поблагодарил их за убийство сына Отец Ахмеда Барзаева, который 23 июня совершил нападение на сотрудников ДПС и Росгвардии в Грозном, публично отказался от церемонии похорон и траура по сыну.

Политика Силовиков на Украине осудили за танцы под песню «Офицеры, россияне» Бывший руководитель одесского отделения «Правого сектора» Сергей Стерненко возмутился, что во время выпускного в Национальной академии Нацгвардии Украины в Харькове военные танцевали под песню российского певца Олега Газманова «Офицеры, россияне».

Политика Поймавшему Гайзера и Хорошавина генералу ФСБ прочат отставку «Гроза губернаторов» О скорой отставке главы Управления «К» ФСБ РФ Ивана Ткачева «Росбалту» сообщили источники в спецслужбе.

Общество В Госдуме предложили отменить штраф за тонировку стекол автомобиля В Госдуме выступили с инициативой упразднить статью в Кодексе об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф за затемнение стекол автомобиля сверх регламентных норм.

Футбол Защитник ЦСКА Щенников выбыл из строя из-за перелома лодыжки Крайний защитник московского ЦСКА Георгий Щенников выбыл из строя на неопределенный срок из-за травмы, которую он получил в понедельник, 24 июня на утренней тренировке команды на клубной базе в Ватутинках.

Общество Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ В Екатеринбурге школьница Анастасия Пределина набрала 400 баллов на ЕГЭ.

Гаджеты Опубликован график выхода EMUI 9.1 для 23 смартфонов Huawei Среди первых смартфонов, которые получат серьезное обновление, окажутся Huawei 20 RS Porsche Design, Huawei Mate 20 Pro, Huawei 20 X и Huawei Mate 20.

Шоу-бизнес Пелагея умилила соцсети снимком двухлетней дочери Певица Пелагея редко балует подписчиков фотографиями своей дочери Таисии, поэтому новый снимок вызвал бурную реакцию поклонников.

Политика Козак рассказал о разморозке отношений России и Молдавии Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что в отношениях Москвы и Кишинёва накопилось много проблем, но началось потепление.

Экономика ЦБ исключил потери банков из-за Системы быстрых платежей Российские банки не понесут потерь от начала использования Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка для переводов юрлицам, система принесет им дополнительный доход, заявила директор департамента национальной платежной системы регулятора Алла Бакина, передает ТАСС.

Футбол СМИ сообщили о переходе бывшего футболиста «Спартака» Промеса в «Аякс» Полузащитник испанской «Севильи» и сборной Нидерландов Квинси Промес подписал контракт с амстердамским «Аяксом» до лета 2024 года.

Футбол Футбольный стадион «Сан-Сиро» в Милане планируют снести Итальянские футбольные клубы «Интер» и «Милан» подтвердили слухи о намерении сноса своего домашнего стадиона «Сан-Сиро».

Политика Украинцы пожаловались на отсутствие поддержки на сессии ПАСЕ Как написал в социальной сети Facebook глава украинской делегации Владимир Арьев, она «допустила грубое нарушение регламента, самовольно изменив повестку дня».

Экономика В Черногории арестованы активы сына Тельмана Исмаилова Активы в Черногории попали под обременение в рамках возврата упомянутого долга. Тельман Исмаилов вместе с семьей находится в Черногории.

Наука Ученые приблизились к разгадке рисунков в пустыне Наска Ученые использовали новый подход, чтобы идентифицировать огромных птиц, которые появились в пустыне Наска на равнинах южного Перу примерно 2000 лет назад.

Политика Порошенко призвал украинцев спасти Грузию Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал жителей своей страны отказаться от отпуска в Крыму и на заграничных курортах в пользу отдыха в Грузии, чтобы помочь Тбилиси в борьбе с «российской агрессией».

Политика Представитель Незалежной в ПАСЕ прервал выступавшего на русском серба Представитель делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), народный депутат Алексей Гончаренко нарушил протокол и позволил себе прервать выступление серба Александра Шешеля, который от начала и до конца произносил свою речь на русском языке.

Армия и оружие В Центральном военном округе началась внезапная проверка боеготовности Внезапная проверка боеготовности началась в войсках и силах Центрального военного округа по решению Верховного главнокомандующего Вооруженных сил России, президента Владимира Путина.