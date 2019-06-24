За полгода из тени вышли 110 тысяч самозанятыхКомсомольская правда 04:19

За полгода действия пилотного проекта по регистрации самозанятых возможностью выйти из тени воспользовались более 110 тыс. человек, рассказали «Известиям» в ФНС.

с чего всё началось

Число самозанятых, которые вышли из тени, достигло 110 тысяч человек. Это только за первые полгода, что действует эксперимент, отмечают в ФНС. Программа пользуется популярностью, многие решают воспользоваться льготным налоговым режимом и показывать свой доход.

За полгода из тени вышли 110 тысяч самозанятых

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