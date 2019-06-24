Экономика

За полгода из тени вышли 110 тысяч самозанятыхКомсомольская правда 04:19

Число самозанятых, которые вышли из тени, достигло 110 тысяч человек. Это только за первые полгода, что действует эксперимент, отмечают в ФНС. Программа пользуется популярностью, многие решают воспользоваться льготным налоговым режимом и показывать свой доход.
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Белее серого: за полгода из тени вышли 110 тыс. самозанятых

За полгода действия пилотного проекта по регистрации самозанятых возможностью выйти из тени воспользовались более 110 тыс. человек, рассказали «Известиям» в ФНС.
Известиявчера в 17:01

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За полгода из тени вышли 110 тысяч самозанятых

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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:06, Вашингтон
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