Экономика
За полгода из тени вышли 110 тысяч самозанятыхКомсомольская правда 04:19
Число самозанятых, которые вышли из тени, достигло 110 тысяч человек. Это только за первые полгода, что действует эксперимент, отмечают в ФНС. Программа пользуется популярностью, многие решают воспользоваться льготным налоговым режимом и показывать свой доход.
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с чего всё началось
За полгода действия пилотного проекта по регистрации самозанятых возможностью выйти из тени воспользовались более 110 тыс. человек, рассказали «Известиям» в ФНС.Известиявчера в 17:01
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Число зарегистрированных самозанятых в России превысило 100 тысяч
Псковское агентство информации01:31
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:06, Вашингтон
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