Если на начало года в России было 2,6 млн невыездных должников, то к середине лета (к 1 июля) их число выросло до 3,58 млн, говорится в материалах службы судебных приставов. Общая сумма долга находившихся на начало июля в стоп-листе Погранслужбы составила 1,47 трлн рублей.

с чего всё началось

За год число россиян, которым из-за долгов ограничен выезд за рубеж, выросло на миллион человек - до 3,6 млн. Чтобы пересечь границу, они были вынуждены оплатить почти 45 млрд руб. долгов. Как следует из статистики приставов, самая большая доля невыездных - неплательщики алиментов.

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