Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» украинского политика Виктора Медведчука пользуется поддержкой 13,3% избирателей страны. Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», таковы данные последнего опроса, проведенного украинским «центром Разумкова».

За поддержанную Москвой украинскую партию готовы голосовать около 13% избирателей

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