Политика

За поддержанную Москвой украинскую партию готовы голосовать около 13% избирателейНовый День 12:17

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Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» украинского политика Виктора Медведчука пользуется поддержкой 13,3% избирателей страны. Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», таковы данные последнего опроса, проведенного украинским «центром Разумкова».
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За поддержанную Москвой украинскую партию готовы голосовать около 13% избирателей

Новый День12:17
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Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель. Лидер общественного движения «Украинский выбор» с 14 апреля 2012 года. Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
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