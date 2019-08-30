Защитник «Спартака» Андрей Ещенко после поражения в ответном матче отборочного раунда 4-го тура Лиги Европы от «Браги» (1:2) поблагодарил болельщиков красно-белых за поддержку.

«За ошибки наказывают в футболе». Ещенко — о поражении от «Браги»

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