Экономика

За необоснованные жалобы на госзакупки решили штрафоватьLenta.ru 07:16

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может начать взимать плату за необоснованные жалобы на госзакупки. Так в ведомстве предлагают снижать число срывов торгов для нацпроектов, об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
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с чего всё началось

Антимонопольная служба грозит жалобщикам пошлиной

Готовить предложения было поручено Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минфину – вместе с Генпрокуратурой и МВД.
Ведомостивчера в 17:58

Подробнее о событии

За необоснованные жалобы на госзакупки решили штрафовать

Lenta.ru07:16

СМИ: ФАС предлагает ввести пошлину за необоснованные жалобы, срывающие закупки

Парламентская газета02:22

Антимонопольная служба грозит жалобщикам пошлиной

Ведомостивчера в 17:58

ФАС предлагает ввести плату за срывающие госзакупки жалобы

News.ru02:57

«Ведомости»: ФАС хочет ввести плату за необоснованные жалобы, срывающие закупки

ТАСС02:00

ФАС предлагает брать плату за необоснованные жалобы на торгах

Право.ру02:08

ФАС планирует ввести плату за необоснованные жалобы, срывающие госзакупки

ФАН03:00
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 07:41, Ашберн
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ВСУ за сутки три раза нарушили перемирие в ДНР

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Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
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Озвучен сценарий войны между РФ и США в Черном море

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Срок следствия по делу установлен до 25 декабря. 22 августа Басманный суд Москвы не продлил арест счетов Михаила Абызова на 900 млн руб.
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Политика

Лавров прокомментировал возможность возвращения России в G8

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Москва не делала и не собирается делать никаких обращений относительно возможности возвращения формата «Большой восьмёрки» с участием российской стороны.
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Фигуранты дела о беспорядках Беглец и Подкопаев признали вину

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Названы автомобильные марки, которые могут покинуть авторынок России

Эксперт признался, что ему достаточно сложно определить, уйдут ли дорогостоящие модели с рынка России, но если это произойдет, то первыми, вероятнее всего, будут Volvo и BMW.Все на свои места расставит только отечественная экономика, однако уже можно утверждать, что нишу покинувших страну машин займет продукция Китая.
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Политика

Президент Грузии заявила о желании вернуть Абхазию и Южную Осетию

Грузия никогда не смирится с потерей Абхазии и Южной Осетии, заявила грузинский президент Саломе Зурабишвили и выразила надежду, что возвращение этих территорий произойдет в период ее президентского правления.
Обновлено в 05:26
Происшествия

В шведском Мальмё неизвестный открыл стрельбу, есть пострадавшие

Обновлено в 06:51
Общество

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
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Политика

Путин освободил Яковенко от должности посла РФ в Великобритании

Яковенко занимал пост чрезвычайного и полномочного посла России в Великобритании и Северной Ирландии с 24 января 2011 года.
Обновлено в 05:51
Политика

Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%

«По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода «Северный поток — 2». Это 75% от общей протяжённости двух ниток», — заявили в компании.
Обновлено в 05:25
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Оба выступили неудачно: в четырехраундовых поединках Варосян уступил победу Алексею Тухтарову из Свердловской области, а Рыжих – боксеру из Турции Жавохирбеку Каримову.
Обновлено 24 августа в 16:10
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Двух российских пограничников задержали в Литве

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Космос

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Фонд перспективных исследований заказал разработку ракетного двигателя «Вихрь» для многоразовой ракеты «Крыло-СВ», рассказал советник управляющего директора Экспериментального машиностроительного завода Мясищева Олег Роскин.
Обновлено в 07:31
Политика

Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, связанную с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле.
Обновлено в 07:11
Наука

Ученые выяснили, какая еда резко увеличивает раковую опухоль

Исследователи из Массачусетского университета (США) пришли к выводу, что приготовленная в масле пища за короткий промежуток способна увеличить размер злокачественной опухоли в два раза, передает Medicalxpress.Опыты с грызунами показали, что присутствие в рационе жареных в масле продуктов усиливает воспаление толстой кишки и провоцирует быстрый рост опухолей.
Обновлено в 01:08
Общество

Роскомнадзор вынес Playboy TV предупреждение из-за мата в эфире

Роскомнадзор вынес предупреждение учредителю сетевого телеканала Playboy TV за нецензурную брань в эфире, сообщили в пресс-службе ведомства.
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В Чечне закидали камнями следовавший в Петербург поезд

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Происшествия

Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Находке

В результате взрыва, который произошел в жилом доме приморского города Находка, погибли два человека, еще двое пострадали.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие

В Кремле пообещали ответить на испытания США новой ракеты

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона приступила к подготовке ответа Соединённым Штатам в связи с испытанием ракеты средней дальности после выхода из ДРСМД.
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Космос

На техобслуживание выведены два спутника «Глонасс»

Спутник «Глонасс-М» под номером 742, запущенный на орбиту в 2011 году, направлен на техническое обслуживание, сообщает информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш (Роскосмос).
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес

44-летняя Божена Рынска ждет ребенка от погибшего Игоря Малашенко

Известная журналистка Божена Рынска после смерти своего мужа ― сооснователя ТНТ Игоря Малашенко ― находится в плачевном состоянии.
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Происшествия

Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Экономика

Владелец «Кириешек» планирует открыть сервис доставки

Производитель кондитерских изделий и снеков «КДВ Групп» (бренды «Яшкино», «Бабкины семечки», «Кириешки») намерен запустить в России сервис экспресс-доставки грузов.
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Армия и оружие

В Боснии и Герцеговине предъявлены обвинения в военных преступлениях генералу Дудаковичу

Прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) предъявила обвинения в военных преступлениях против сербского населения во время Боснийской войны экс-командующему Пятым корпусом армии бошняков-мусульман Атифу Дудаковичу.
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Американский президент Дональд Трамп допустил в воскресенье, что российский лидер Владимир Путин будет приглашен на следующий саммит Группы семи (G7), который пройдет в 2020 году в США.
Обновлено вчера в 02:58
Наука

Жестоко убитый 1400 лет назад пикт мог быть королем или вождем

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