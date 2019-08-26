Экономика
За необоснованные жалобы на госзакупки решили штрафоватьLenta.ru 07:16
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может начать взимать плату за необоснованные жалобы на госзакупки. Так в ведомстве предлагают снижать число срывов торгов для нацпроектов, об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
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Готовить предложения было поручено Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минфину – вместе с Генпрокуратурой и МВД.Ведомостивчера в 17:58
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СМИ: ФАС предлагает ввести пошлину за необоснованные жалобы, срывающие закупки
Парламентская газета02:22
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Фонд перспективных исследований заказал разработку ракетного двигателя «Вихрь» для многоразовой ракеты «Крыло-СВ», рассказал советник управляющего директора Экспериментального машиностроительного завода Мясищева Олег Роскин.
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, связанную с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле.
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Роскомнадзор вынес предупреждение учредителю сетевого телеканала Playboy TV за нецензурную брань в эфире, сообщили в пресс-службе ведомства.
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В результате взрыва, который произошел в жилом доме приморского города Находка, погибли два человека, еще двое пострадали.
Обновлено в 05:23
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона приступила к подготовке ответа Соединённым Штатам в связи с испытанием ракеты средней дальности после выхода из ДРСМД.
Обновлено в 06:24
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На техобслуживание выведены два спутника «Глонасс»
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