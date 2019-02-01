Армия и оружие
За неделю 23 летательных аппарата провели разведку у границ РоссииГазета.Ru вчера в 19:24
За неделю разведку у границ России провели 23 летательных аппарата. Об этом сообщает газета "Красная звезда", официальный печатный орган российского Министерства обороны. Отмечается, что дежурные силы ПВО четыре раза поднимали свои самолеты, чтобы не допустить пересечения границ страны.
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Ирина ЛИТОВКИНА, «Красная звезда»Красная звездавчера в 17:30
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Транспорт
«Ъ»: МВД не смогло запустить систему проверки ОСАГО с помощью камер
МВД России и Российский союз автостраховщиков (РСА) не смогли выполнить поручение правительства по запуску автоматической системы проверки наличия у водителей полисов ОСАГО с помощью дорожных камер, пишет газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия
В Кизляре загорелся торговый центр
Трехэтажный торговый комплекс горит в пятницу в центре дагестанского Кизляра, сообщила РИА Новости представитель городской администрации.
Обновлено в 00:30
Общество
Google оплатил штраф Роскомнадзора в 500 тысяч рублей
Google оплатил штраф в 500 тысяч рублей, который назначил Роскомнадзор за отказ компании от фильтрации поисковой выдачи.
Обновлено в 02:55
Кино
Умерла актриса Валентина Березуцкая
Советская и российская актриса, заслуженная артистка России Валентина Березуцкая ушла из жизни в возрасте 86 лет.
Обновлено вчера в 15:02
Армия и оружие
Опубликовано видео жесткого перехвата самолета НАТО российским Су-27
В Сети опубликовано видео перехвата российским Су-27 истребителя НАТО, который подошел к самолету правительства РФ на слишком близкое расстояние.
Обновлено вчера в 05:43
Авто
Новый седан Subaru Legacy получит тачскрин в стиле Tesla
Компания Subaru уже на следующей неделе, 7 февраля, на мотор-шоу в Чикаго представит новое поколение седана Legacy.
Обновлено в 01:12
Транспорт
Автопарк каршеринга Москвы вырастет до 20 тыс. автомобилей в 2019 году
"Сегодня горожанам доступно почти 17 тысяч машин для аренды, а к концу года число автомобилей составит не менее 20 тысяч", - рассказал Максим Ликсутов.
Обновлено в 02:31
Армия и оружие
Военные пробили протоку в обвале на реке Бурея
Военнослужащие сводного отряда Минобороны пробили протоку в обвале скальных пород на Бурейском водохранилище, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 00:20
Происшествия
Похищенная из Третьяковки картина Куинджи вернулась на выставку
Ранее эксперты решили, что состояние картины позволяет ей быть на выставке.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
В Челябинске врачом в больнице работал вампир-расчленитель
Ленинский районный суд Челябинска арестовал на два месяца 36-летнего Бориса Кондрашина - врача-терапевта городской больницы №11, ранее судимого за ритуальное убийство.
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия
СК возбудил дело после гибели россиянина в украинской колонии
Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели россиянина в украинской колонии, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 01:35
Авто
Toyota начала производство новых Corolla для России
На турецком автозаводе Toyota в провинции Сакарья стартовало производство седанов Corolla нового поколения.
Обновлено вчера в 17:01
Экономика
«Яндекс.Еда» сделала доставку платной
По словам гендиректора "Яндекс.Еды" Максима Фирсова, платная доставка является необходимым этапом в развитии сервиса.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Суд арестовал пятерых фигурантов дела сенатора Арашукова
Обновлено вчера в 17:02
Авто
Представлен обновленный минивэн Mercedes-Benz V-Class
Компания Mercedes-Benz представила обновлённый минивэн V-Class.
Обновлено вчера в 15:07
Гаджеты
Puma представила кроссовки с автошнуровкой
Обновлено вчера в 13:11
Финансы
Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладам
Сбербанк с 1 февраля повысил ставки по рублевым вкладам на 0,15-0,6 процентного пункта.
Обновлено в 02:43
Происшествия
В байк-центре «Ночных волков» произошел пожар
МЧС сообщило о возгорании по адресу ул. Нижние Мневники, д. 110, где расположен байк-центр Александра Залдостанова «Ночные волки».
Обновлено в 02:32
Финансы
В России с 1 февраля вырос размер ряда социальных выплат
С 1 февраля в России увеличился размер некоторых социальных выплат.
Обновлено в 01:57
Экономика
Россияне увеличили траты на АЗС и питание
Россияне стали тратить больше на АЗС, в супермаркетах и заведениях общепита.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Гуайдо назвал смену власти в Венесуэле выгодной для России
Смена власти в Венесуэле окажется выгодна крупнейшим кредиторам латиноамериканской страны — Китаю и России.
Обновлено вчера в 22:51
Авто
Названы ТОП-10 автомобилей с самой качественной акустикой
Обновлено в 02:04
Экономика
Венесуэла собирается продать 15 тонн золота ОАЭ
Центробанк Венесуэлы готовит к продаже 15 тонн золота Объединенным Арабским Эмиратам. Взамен Каракас рассчитывает получить евро наличными.
Обновлено вчера в 15:12
Гаджеты
В Сети опубликовали рендеры смартфона Samsung Galaxy S10+
Обновлено в 02:08
Общество
Самая «взрослая» жительница России умерла в Чечне
В Чечне скончалась самая старшая жительница России Кока Истамбулова. Ей недавно исполнилось 130 лет.
Обновлено в 00:55
Общество
В Москве проведут «День без турникетов»
Акцию «День без турникетов» проведут в Москве с 7 по 9 февраля, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Обновлено в 01:57
Происшествия
СКР предъявил окончательное обвинение двум участникам «Нового величия»
Следственный комитет России (СКР) предъявил участнице сообщества «Новое величие» 18-летней Анне Павликовой обвинение в окончательной редакции в рамках уголовного дела о создании экстремистского сообщества и участии в нем (ч. 1 и ч. 2 статьи 282.1 УК РФ), сообщила ТАСС ее адвокат Ольга Карлова.
Обновлено в 01:49
Транспорт
«Аэрофлот» вернет алкогольные напитки в эконом-класс
«Аэрофлот» с 1 февраля вернет в меню эконом-класса алкогольные напитки.
Обновлено вчера в 10:31