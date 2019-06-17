Общество
В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусорГазета.Ru 02:12
Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований. Об этом говорится на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, под нарушения попадают зарастание участка сорняками, а также накопление бытовых отходов.
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с чего всё началось
Предложенные поправки в Земельный кодекс и закон «О пожарной безопасности», а также в Гражданский кодекс опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.РБКвчера в 23:00
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