Энергетика
За льготы для Приобского месторождения может заплатить вся отрасльКоммерсантъ вчера в 19:00
Нефтекомпании считают, что при предоставлении льгот Приобскому месторождению добыча существенно вырастет, что даст положительный эффект для бюджета.
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с чего всё началось
«Роснефть» предлагает предоставить ей десятилетний вычет по НДПИ на 46 млрд руб. в год, «Газпром нефть» — вычет на 13,5 млрд руб. в год с 2020 года. По мнению Минфина, выпадающие доходы от этой меры за десять лет составят 600 млрд руб.Коммерсантъвчера в 19:00
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Армия и оружие
США заявили о нарушении Россией договора по открытому небу
В докладе Госдепа о соблюдении соглашений в области контроля над вооружениями утверждается, что в 2018 году Россия продолжила нарушать условия Договора по открытому небу (ДОН).
Обновлено в 15:42
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено в 14:08
Политика
G7 обсудит возможность возвращения России в объединение
Во время мероприятия президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что формат G8 (то есть с Россией) более содержательный, чем G7, и призывал вернуть Москву в организацию.
Обновлено в 15:34
Политика
Зеленский предложил украинцам отметить День флага флешмобом
Президент Украины Владимир Зеленский предложил гражданам провести флешмоб в День государственного флага 23 августа.
Обновлено в 13:21
Политика
Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»
Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.
Обновлено в 12:16
Политика
В Британии снимут сериал о Путине
Британский общественный телеканал Channel 4 намерен выпустить «потрясающий документальный сериал» о президенте России Владимире Путине.
Обновлено в 10:13
Армия и оружие
В Британии нашли доказательства участия России в боях под Иловайском
Обновлено 19 августа в 01:12
Происшествия
Пятеро участников конфликта со стрельбой в Краснодаре задержаны в Сочи
Сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю совместно с коллегами из ГУ МВД по региону в ходе спецоперации задержали в Адлерском районе города Сочи пятерых мужчин по подозрению в причастности к конфликту со стрельбой в Краснодаре, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
Обновлено в 14:06
Гаджеты
Компания Google назвала новую мобильную ОС Android 10
Новая ОС для мобильных устройств будет называться просто — Android 10, то есть буква Q уже ничего не обозначает, хотя изначально предполагали, что Android будет носить название Quiche (сладкий пирог) или Quinoa (семена киноа).
Обновлено в 15:13
Экономика
Moody’s ухудшило прогноз роста ВВП России
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз роста экономики Российской Федерации на 2019 год до 1,2% с ожидавшихся ранее 1,6%, говорится в обновленном отчете агентства Global Macro Outlook.
Обновлено в 13:16
Политика
Песков не исключил, что Росреестр мог изменить данные Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Росреестр мог изменить личные данные Владимира Путина как объекта госохраны в документах на квартиру в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:48
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар
Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
Обновлено в 10:01
Армия и оружие
Полянский: США давно и целенаправленно нарушали ДРСМД
Исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США давно и целенаправленно нарушали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), стремясь к его развалу.
Обновлено в 15:39
Происшествия
В Турции рыбаки поймали пятиметровую акулу весом в тонну
В Эгейском море рыбаки выловили пятиметровую акулу, вес которой почти достигает тонны, пишет «Лента.ру».
Обновлено в 12:55
Происшествия
Севший в кукурузном поле самолет «Уральских авиалиний» утилизируют
Авиакомпания заявила, что никакие части А321 не будут использоваться в дальнейшем Самолет АirbusA321 "Уральских авиалиний", совершивший экстренную посадку в кукурузном поле, утилизируют.
Обновлено в 08:07
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Политика
Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на стол
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон положил ногу на столик, стоящий перед президентом Франции Эммануэлем Макроном на встрече в Елисейском дворце.
Обновлено в 15:37
Политика
В Праге осквернили памятник маршалу Коневу
Обновлено в 10:18
Происшествия
Суд не стал продлевать Навальному арест после симуляции заболевания
Симоновский суд Москвы принял решение не продлевать арест блогеру Алексею Навальному после госпитализации в связи с его «заболеванием».
Обновлено в 15:49
Происшествия
Россияне устроят народный сход после массовой драки с цыганами
В селе Подгорное Кемеровской области пройдет народный сход в связи с конфликтом между цыганами и местными жителями.
Обновлено в 03:23
Хоккей
«Барыс» пропустил от швейцарского клуба семь шайб
Казахстанский «Барыс» проиграл «Лугано» в контрольном матче, пропустив семь раз за первые полчаса игрового времени.
Обновлено в 16:00
Происшествия
Врачи из Петербурга прибыли в больницу Турции к пострадавшей девочке
Специалисты из Санкт-Петербурга в сопровождении генконсульства прибыли в университетскую больницу Памуккале для анализа состояния девочки и определения во взаимодействии с турецкими врачами оптимальных методов лечения, - цитирует пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирину Касимову РИА Новости.
Обновлено в 09:40
Наука
Американские ученые разрушили миф об одиноких кошатницах
Американские исследователи разрушили стереотип об "одиноких кошатницах", результаты исследования опубликовали в британском научном журнале Royal Society Open Science.
Обновлено в 13:42
Культура
Умер заслуженный артист Виктор Власов
Обновлено в 15:25
Происшествия
Заблудившуюся под Нижним Новгородом девочку нашли в лесу
Обновлено вчера в 16:56
Музыка
Директор Вайкуле прокомментировал сообщения о её конфликте с Крутым
Директор певицы Лаймы Вайкуле Алексей Яковлев заявил, что конфликта между исполнительницей и композитором Игорем Крутым нет.
Обновлено в 09:51
Политика
Над Донецком подняли флаги России
Обновлено в 03:24