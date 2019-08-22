«Роснефть» предлагает предоставить ей десятилетний вычет по НДПИ на 46 млрд руб. в год, «Газпром нефть» — вычет на 13,5 млрд руб. в год с 2020 года. По мнению Минфина, выпадающие доходы от этой меры за десять лет составят 600 млрд руб.

с чего всё началось

Нефтекомпании считают, что при предоставлении льгот Приобскому месторождению добыча существенно вырастет, что даст положительный эффект для бюджета.

За льготы для Приобского месторождения может заплатить вся отрасль

Экономика Россияне стали чаще покупать еду в кредит Люди покупают продукты в рассрочку из-за нехватки денег или соображений финансовой выгоды (некоторые карты предполагают беспроцентный период, повышенный кешбек и скидки), считает старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов.

Политика Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8 Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.

Общество Исследователи засняли повреждения «Титаника» В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.

Космос Стало известно о задачах робота «Федора» на борту МКС Стало известно, какие задачи будет выполнять робот «Федор» во время пребывания на Международной космической станции.

Политика Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.

Общество Медведев поручил Минтруду оценить переход на 4-дневную рабочую неделю Министерство труда и социальной защиты России должно до 30 сентября определиться со своей позицией по введению четырехдневной рабочей недели в стране, сообщают «Известия» со ссылкой на перечень поручений премьер-министра Дмитрия Медведева, которые он дал по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.

Политика В США назвали условие возвращения России в G8 Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США.

Кино Кредиторы «Вия» добрались до Китая Конкурсный управляющий банкротящейся РФГ потребовал привлечь к субсидиарной ответственности китайскую China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера, участвовавших в съемках нового фильма продюсеров «Вия» — «Тайна печати дракона».

Происшествия Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.

Здоровье Жительнице Челябинска экстренно сделали кесарево в Турции На 28-й неделе у женщины отошли воды, и ей срочно выполнили кесарево сечение. Мальчик родился весом всего 1270 граммов.

Политика Истек срок предложения Турции о покупке американских Patriot Срок действия предложения Анкаре о покупке зенитных ракетных комплексов США Patriot истек, сообщила в четверг газета The Hill со ссылкой на источник в госдепартаменте.

Кино Дуэйн Джонсон возглавил список самых высокооплачиваемых актеров мира Существенную часть заработка составили их гонорары за роли в фильме «Мстители: Финал», ставший самым кассовым в истории.

Политика Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении РФ в G8 Глава партии "Национальное объединение" и член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен отреагировала на нежелание Европы возвращать Россию в G8.

Футбол Антон Миранчук: не считаю РПЛ слабым чемпионатом Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук дал оценку уровню Российской премьер-лиги (РПЛ).

Культура Сербскому актеру Милошу Биковичу запретили въезд на Украину Сербский актер Милош Бикович сообщил в Twitter о том, что ему запретили въезд на Украину.

Культура Заслуженный артист России Виктор Власов скончался в Москве Заслуженный артист Виктор Власов скончался в возрасте 66 лет.

Политика Возврату подлежат: Москва и Киев могут провести обмен в ближайшие дни Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией может произойти в ближайшие дни, заявили «Известиям» собеседники, близкие к переговорам, а также представители защиты.

Гаджеты Android изменил логотип впервые за пять лет Привычный пользователям логотип появился в 2014 году и с тех пор не менял своего облика.

Политика Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии Владимира Путина ждут в Хельсинки, где он проведет переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё.

Происшествия ВВС: С пациентами, зараженными радиацией после взрыва под Северодвинском, контактировали 90 человек Ранее медики на условиях анонимности рассказали изданиям The Moscow Times, "Медуза" и "Новая газета", что персонал не предупредили об угрозе заражения радиацией.