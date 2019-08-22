Энергетика
За льготы для Приобского месторождения может заплатить вся отрасльКоммерсантъ 21 августа в 19:00
Нефтекомпании считают, что при предоставлении льгот Приобскому месторождению добыча существенно вырастет, что даст положительный эффект для бюджета.
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с чего всё началось
«Роснефть» предлагает предоставить ей десятилетний вычет по НДПИ на 46 млрд руб. в год, «Газпром нефть» — вычет на 13,5 млрд руб. в год с 2020 года. По мнению Минфина, выпадающие доходы от этой меры за десять лет составят 600 млрд руб.Коммерсантъ21 августа в 19:00
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Минфин назвал безальтернативным повышение налогов для компенсации льгот «Роснефти»
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