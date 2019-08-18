Экономика
За год средний платеж за услуги ЖКХ вырос на 5%Татар-информ 13:56
В первом полугодии 2019 года средний платеж за жилищно-коммунальные услуги составил 3 тыс. 687 рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на консенсус-опрос входящих в топ-50 российских банков.
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с чего всё началось
В первом полугодии 2019-го средний чек на оплату жилищно-коммунальных услуг вырос на 5%, до 3687 рублей, следует из проведённого «Известиями» консенсус-опроса банков из топ-50. В аналогичный период прошлого года россияне платили в среднем 3505 рублей.Известия16 августа в 17:01
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