Экономика

За год рубль потерял почти 20% стоимости
Афиша Daily
08:33

Рубль за 2018 год потерял 21,1% стоимости к доллару и 15,5% — к евро.
Афиша Daily08:33
с чего всё началось

Рубль в 2018 году потерял почти 20% стоимости

Рубль за 2018 год потерял 21,1% стоимости к доллару и 15,5% — к евро.
РБК01:04

Подробнее о событии

Сбербанк пророчит рублю укрепление. Ровно через год

Новые Известия14:21

Рубль за год потерял более 21% стоимости

Московский Комсомолец03:19

Аналитики ставят на укрепление рубля в начале 2019 года

Банки.рувчера в 00:30

Стало известно, на сколько подешевел рубль к доллару и евро за весь год

БИЗНЕС Online02:32

Рубль в 2018 году потерял почти 20% стоимости

РБК01:04

Рубль потерял более 20% стоимости к доллару

Полит.ру04:03

Рубль потерял за уходящий год почти 20% стоимости

Эхо Москвы03:04
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Происшествия

В Магнитогорске при взрыве газа обрушился подъезд дома

Обновлено в 21:51
Хоккей

Сборная России обыграла Швейцарию на молодежном ЧМ по хоккею

Обновлено в 22:36
Происшествия

СК: подозреваемый в убийстве девушки из BlaBlaCar признал вину

Обновлено в 17:17
Армия и оружие

Минобороны назвало фейком данные о сокращении выплат псковским военным

Минобороны России назвало фейком сообщения СМИ о сокращении выплат военным псковского гарнизона из-за якобы перечисления денег на Главный Храм Вооруженных сил, об этом сообщается на странице российского военного ведомства в Facebook.
Обновлено в 17:05
Происшествия

В США лев выбрался из вольера и растерзал стажера зоопарка

Лев выбрался из своего вольера в зоопарке в американском штате Северная Каролина и убил стажера, сообщает издание USA Today.
Обновлено в 20:09
Происшествия

Опубликовано фото попутчика пропавшей клиентки BlaBlaCar

В Интернете опубликована фотография мужчины, которого подозревают в причастности к исчезновению 29-летней Ирины Ахматовой, подобравшей попутчика по дороге из Москвы в Тулу.
Обновлено в 07:13
Общество

Умер замглавы Минтранса Сергей Аристов

"Тридцатого декабря 2018 года после тяжелой болезни ушел из жизни Сергей Алексеевич Аристов - статс-секретарь – заместитель министра транспорта Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Обновлено в 18:35
Экономика

Украинский эксперт предрек миллиардный убыток от расширения санкций России

Расширение российских санкций в отношении Украины грозит Киеву миллиардным убытком, а также потерей тысячами украинцев своих рабочих мест, такие данные в своем Facebook привел украинский политолог Михаил Погребинский.
Обновлено в 20:02
Армия и оружие

Сенатор США рассказал о решении Трампа замедлить вывод войск из Сирии

Сенатор Линдси Грэм после встречи с президентом США Дональдом Трампом заверил журналистов, что глава государства согласился замедлить вывод войск из Сирии, сделав это "умным способом".
Обновлено в 17:34
Происшествия

Глава МЧС России вылетит в Магнитогорск по поручению Путина

Обновлено в 23:13
Политика

Решение США о выходе из ЮНЕСКО вступило в силу

Решение Соединенных Штатов о выходе из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), о котором было объявлено в октябре 2017 года, вступило в силу в понедельник в соответствии с уставом организации.
Обновлено в 16:03
Происшествия

Появилось видео наезда автомобиля на пешеходов в Петербурге

Момент ДТП с наездом автомобиля на пешеходов в Санкт-Петербурге попал на видео.
Обновлено в 15:14
Политика

Си Цзиньпин поздравил Путина и россиян с Новым годом

"Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин обменялись поздравительными телеграммами по случаю Нового года, китайский лидер в своем послании от имени китайского правительства и всего китайского народа выразил искренние поздравления и наилучшие пожелания президенту РФ и всему российскому народу", - говорится в сообщении.
Обновлено в 21:46
Политика

Как Киев обвинил Москву в ухудшении украинско-польских отношений

Украинский посол в Польше Андрей Дещица заявил, что Россия заинтересована в ухудшении отношений между Киевом и Варшавой.
Обновлено в 17:10
Происшествия

На берега Курил выбросило тонны селедки

На берег острова Итуруп (Курилы) выбросило тысячи селедок, причиной стал сильный шторм.
Обновлено в 11:53
Происшествия

В Ингушетии один человек погиб при обстреле автомобиля

Неизвестные в ночь на понедельник в Назрани обстреляли автомобиль местного жителя, в результате один человек погиб, еще один был доставлен в больницу, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ингушетии.
Обновлено в 23:31
Происшествия

Экс-главе компании Nissan Карлосу Гону продлили арест

Суд постановил оставить под арестом экс-главу компании Nissan Карлоса Гона минимум до 11 января.
Обновлено в 23:15
Происшествия

В США неизвестный обстрелял машину с детьми

В американском штате Техас неизвестный устроил стрельбу по автомобилю, в салоне машины находились дети. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:46
Политика

Свидетельствовавшая против Улюкаева подчиненная стала замминистра

Бывшая подчиненная экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева Ольга Тарасенко, которая была одним из свидетелей обвинения по его делу, стала заместителем главы ведомства.
Обновлено в 10:45
Политика

В Бангладеш при столкновениях в день выборов погибли 17 человек

По меньшей мере 17 человек погибли в различных регионах Бангладеш в результате столкновений во время всеобщих парламентских выборов.
Обновлено в 10:10
Здоровье

Роспотребнадзор в 2018 году исследовал около двух миллионов проб пищи

"По предварительным итогам 2018 года, испытательными лабораториями Роспотребнадзора исследовано около 2 миллионов проб пищевых продуктов", - говорится в сообщении.
Обновлено в 23:05
Транспорт

МВД привяжет автономера к месту регистрации водителя

Российские водители при постановке автомобиля на учет в Госавтоинспекции получат номера того региона, где они зарегистрированы.
Обновлено вчера в 13:18
Музыка

Скончался участник группы Walk off the Earth Майк Тэйлор

Обновлено в 21:28
Спорт

Сергей Устюгов выиграл лыжную гонку на «Тур де Ски»

Обновлено в 10:20
Армия и оружие

Великобритания анонсировала открытие новых военных баз

Обновлено в 13:47
Общество

Цискаридзе назвал разницу между балетными школами Москвы и Петербурга

Ректор Академии имени Вагановой заявил, что "глупо" вести разговоры о различиях петербургской и московской балетными школами.
Обновлено в 19:05
Политика

На Украине стартовала президентская избирательная кампания

На Украине официально начался избирательный процесс очередных выборов президента страны.
Обновлено в 21:08
Транспорт

В Крыму открылось движение на втором участке трассы «Таврида»

На втором, 85-километровом участке федеральной трассы "Таврида" в Крыму открылось движение.
Обновлено в 03:26
Политика

Захарова заявила о дезорганизации в «Би-би-си»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем фейсбуке повторно сообщила о том, что в МИД не получали жалобы от корпорации "Би-би-си".
Обновлено в 12:32
Общество

На Колыме из-за аварии без электричества остались более 5 тыс. человек

Из-за аварии на электросетях в Магаданской области без электроснабжения остались более 5 тыс. человек.
Обновлено в 00:53
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