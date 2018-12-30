Рубль за 2018 год потерял 21,1% стоимости к доллару и 15,5% — к евро.

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Рубль за 2018 год потерял 21,1% стоимости к доллару и 15,5% — к евро.

За год рубль потерял почти 20% стоимости

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