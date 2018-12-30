Финансы
За год рубль потерял почти 20% стоимости
За год рубль потерял почти 20% стоимостиАфиша Dailyвчера в 08:33
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с чего всё началось
Рубль за 2018 год потерял 21,1% стоимости к доллару и 15,5% — к евро.РБКвчера в 01:04
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Финансы
Банкнота в 500 евро доживает последние дни
Справедливости ради, последние банкноты в 500 евро были выпущены в 2014 году.
Обновлено в 11:59
Финансы
Биржи США растут после заявлений Трампа о торговых переговорах с КНР
Основные американские фондовые индексы в последний рабочий день 2018 года торгуются в "зеленой зоне", инвесторы отыгрывают заявления президента США Дональда Трампа о торговых отношениях Вашингтона и Пекина, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.
Обновлено в 10:02
Финансы
Египет получит очередной транш кредита МВФ в январе
Египет получит очередной транш кредита МВФ в размере двух миллиардов долларов в январе будущего года, заявил председатель Центробанка АРЕ Тарек Амер на встрече с президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси.
Обновлено вчера в 14:52
Финансы
С новым курсом: ЦБ определил стоимость доллара и евро с 1 января
Курс доллара по отношению к суму опустился.
Обновлено в 04:11
Финансы
Воронежские финансисты закончили год в плюсе
В 2018 году администрация города и муниципальные финансисты решили ключевые задачи: не только остановили рост муниципального долга, но и снизили его объем.
Обновлено вчера в 22:31
Финансы
Рубль подложил россиянам большую свинью под елку
Рубль отказался делать россиянам новогодний подарок.
Обновлено в 02:12
Финансы
Рубль подешевел к доллару на 17,5% за год
За прошедший год курс рубля снизился к доллару на 17,5%. По итогам последних торгов 2018 года, курс рубля составил около 69,81 рубля за доллар, следует из данных Московской биржи.
Обновлено вчера в 03:56
Финансы
Сбербанк сообщил о повышении ставки по новогодним вкладам
Сбербанк России существенно повысил ставку своего наиболее доходного вклада «Без паспорта». Об этом сообщается на сайте банка.
Обновлено 29 декабря в 21:03
Финансы
ЦБ спрогнозировал рост инфляции до 5,5% в начале года
По прогнозу Банка России, инфляция в начале 2019 года может достичь 5,5%. Произойти это может прежде всего под влиянием повышения с 1 января НДС с 18 до 20 процентов.
Обновлено 28 декабря в 04:42
Финансы
ЦБ повысил оценку внешнего долга РФ на 1 октября до $470,2 млрд
Ранее ЦБ оценивал объем долга на 1 октября 2018 года ниже - на уровне $467,1 млрд.
Обновлено 29 декабря в 08:24
Финансы
Аналитики не ожидают усиления рубля в январе
Аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов считает, что торговая конфронтация между Вашингтоном и Пекином, слабые показатели европейской экономики и замедление темпов роста прибыли американских компаний будут основными темами в первом квартале 2019 года.
Обновлено 29 декабря в 06:09
Финансы
Чистая прибыль группы ВТБ за 11 месяцев выросла до 163,9 млрд рублей
По состоянию на 30 ноября совокупные активы группы ВТБ составили 14 трлн 610,2 млрд рублей, сократившись на 0,3% за ноябрь и увеличившись на 12,8% с начала текущего года.
Обновлено 28 декабря в 02:39
Финансы
ЦБ РФ провел первую секторальную оценку рисков отмывания денег
Банк России провел первую секторальную оценку рисков отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ).
Обновлено 28 декабря в 12:53
Финансы
Покупку акций банков стоит отложить
Банковский сектор в 2018 году показал рост по прибыли в 1,7 раза.
Обновлено 29 декабря в 06:00
Финансы
Биржа Kraken открыла торговлю Bitcoin Cash и XRP за доллары и евро
Торговая платформа Kraken сегодня открыла пары Bitcoin Cash и XRP с возможностью покупки активов за евро и доллары.
Обновлено вчера в 05:14