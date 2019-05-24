Экономика
Дмитрий Рогозин получил почти 30 миллионов от «Роскосмоса»ГЛАС.RU 13:39
Дмитрий Рогозин занял седьмую строчку в списке государственной корпорации по уровню дохода. Первым был назвал финансовый директор госкорпорации Дмитрий Беленов. За прошлый год Беленов заработал 57,4 миллиона рублей, 3,9 миллиона рублей от «Роскосмоса».
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Происшествия
В Лионе оцеплена территория вокзала из-за бесхозной сумки
В Лионе оцепили территорию вокзала Лион-Перраши из-за обнаружения оставленной в переходе к автобусам сумке.
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По данным издания, Скрипаль позвонил племяннице 9 мая, чтобы поздравить ее с праздником, однако она не ответила — сообщение записал автоответчик.
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Авто
Названы самые устойчивые и чувствительные к коррозии автомобили
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Политика
В Кремле отреагировали на отставку Мэй
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал объявление британского премьера Терезы Мэй о своей отставке.
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание
Фото газеты с публикацией Лера разместила в соцсети.
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Происшествия
Отсидевшего за убийство жены и тещи уфимца судят за расчленение дочери
Житель Уфы, ранее отсидевший 23 года за убийство жены и тещи, подозревается в убийстве дочери и расчленении ее тела.
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Переход на «цифру» в Сочи отметят масштабным шоу аэростатов
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Авто
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Кроме стандартных автомобильных красок Lada (белой 240 «Белое облако» и черной 672 «Пантера»), новые cross-версии универсала Granta будут предлагаться в цветах: «Аурум» (код 134), «Сердолик» (код 195), «Голубая планета» (код 418), Рислинг (код 610), Техно (код 618), Борнео (код 633) и Кориандр (код 790).
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Авто
Названы модели LADA, которые появятся в следующем году
Специалисты сообщают, что в первом квартале 2020-го года LADA хочет выпустить сразу 2 автомобиля - LADA XRAY CVT и LADA Vesta CVT.
Обновлено в 08:28
Игры
Почти половина продаж третьего «Ведьмака» пришлась на PC
Разработчики сообщили, что 44,5% продаж третьей части «Ведьмака» пришлись на PC.
Обновлено в 08:36
Политика
Мария Захарова осадила Макфола и вступилась за Маргариту Симоньян
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала язвительный пост американского дипломата Майкла Макфола.
Обновлено в 12:00
Политика
Партия Порошенко сменит название
21 мая ушедший с поста президента Украины Петр Порошенко выехал из здания администрации главы государства на улице Банковой в Киеве в офис своей партии.
Обновлено в 05:59
Политика
Украинский патриарх-раскольник Филарет раскритиковал томос
Главные действующие лица: сам почетный патриарх-раскольник Филарет, который хочет теперь все вернуть назад, предстоятель новой украинской церкви митрополит Епифаний, который фактически взял управление этой структурой в свои руки, и Вселенский патриарх в Константинополе Варфоломей, который получил новый скандал в Киеве и пока никак не реагирует.
Обновлено в 12:55
Происшествия
В афинском аэропорту задержали россиянина с 800 тысячами долларов
Гражданин России задержан в транзитной зоне международного аэропорта в Афинах при пересадке на другой рейс с крупной суммой денег, задекларированной в России, сообщил РИА Новости адвокат россиянина Яннис Лаврентиадис, попросивший не называть фамилию клиента.
Обновлено в 10:35
Футбол
Бабаев заявил, что ЦСКА постарается сохранить текущий состав
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что его клуб постарается сохранить текущий состав.
Обновлено в 11:48
Наука
Эксперименты доказали, что точечное стирание памяти возможно
Используя методы оптогенетики, авторы работы определили, какие именно клетки гиппокампа активируются у самцов мышей при формировании памяти о положительном, нейтральном и отрицательном опыте.
Обновлено в 10:22
Политика
«Баба с воза — кобыле легче»: Ляшко одобрил выход Мосийчука из «Радикальной партии»
Украинский нацист, теперь экс-депутат «Радикальной партии» Украины Мосийчук вышел из партии Ляшко.
Обновлено в 12:59
Космос
SpaceX вывела на орбиту 60 спутников для интернета
Все выведенные на орбиту спутники миссии Starlink подключились к интернету. Об этом сообщил руководитель компании SpaceX Илон Маск.
Обновлено в 02:53
Шоу-бизнес
Звезда «Голоса» вступилась за дочь Алсу перед повторным финалом
Результаты прошлого было принято решение аннулировать из-за выявленной накрутки голосов за одну из финалисток проекта — дочь Алсу Микеллу Абрамову.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
В Минобороны России назвали ложью сообщения о химатаке в Сирии
Особый цинизм заявлению Госдепартамента о якобы произошедшей 19 мая «химатаке» в Сирии придают последовавшие публичные опровержения этой лжи даже британской «Обсерваторией по правам человека» и так называемыми мошенниками из «Белых касок», — говорится в сообщении представителя российского оборонного ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, которое оказалось в распоряжении RT.
Обновлено в 10:31
Гаджеты
В новых смартфонах iPhone компания Apple может отказаться от технологии 3D Touch
Аналитик Barclays Блэйн Кертис (Blayne Curtis) со своими партнёрами поделился ожиданиями относительно грядущих смартфонов iPhone после поездки в Азию и встречи с рядом компаний в цепочке поставок Apple.
Обновлено в 12:38
Политика
Трамп не исключил причастность Киева к расследованиям против него
Президент США Дональд Трамп призвал генеральную прокуратуру обратить внимание на то, могли ли другие страны, в том числе Украина, быть причастны к расследованию против главы государства.
Обновлено в 13:21
Экономика
Темп роста ВВП России в апреле восстановился до 1,6%
Темп роста ВВП РФ в апреле 2019 года восстановился до 1,6% в годовом выражении после временного замедления в начале года, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности".
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Происшествия
Бывший генерал СКР Никандров вышел из тюрьмы по УДО
Как сообщало ИА REGNUM, теперь уже экс-генерал московского СКР Денис Никандров, а также глава управления собственной безопасности ГСУ Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов были арестованы в июле 2016 года.
Обновлено в 08:58
Авто
Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа
Первые 100 купе-кроссоверов Renault Arkana для российского рынка были куплены в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.
Обновлено в 08:31
Футбол
Леонид Федун – о расширении РПЛ и лимите на легионеров
Владелец "Спартака" и член исполкома РФС Леонид Федун в интервью "СЭ" высказал свою позицию о возможных реформах в российском футболе.
Обновлено в 11:47
Политика
Россия прокачает с территории Белоруссии порядка 1 млн т грязной нефти
Россия и Белоруссия утвердили «дорожную карту» по вытеснению некондиционной нефти из нефтепровода «Дружба» на территорию РФ.
Обновлено в 12:47
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«Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетом
Аэропорт «Шереметьево» выясняет причины инцидента с лайнером «Аэрофлота», передает РИА Новости.
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