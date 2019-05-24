Экономика
За год работы в «Роскосмосе» Рогозин получил почти 30 млн рублейИнтерфакс 07:38
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за год заработал 29,5 млн рублей, что на 5 млн больше, чем за последний год работы вице-премьером, следует из опубликованных доходов сотрудников госкорпорации.
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Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Происшествия
В Дагестане СК просит суд об аресте имущества фигурантов дела об ОПС
"В рамках расследования уголовного дела следователь СК России ходатайствует перед судом об аресте имущества – более 300 объектов недвижимого имущества, принадлежащих членам преступного сообщества, на сумму около 20 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:38
Хоккей
Василевский сыграет с Финляндией
В 6 встречах на турнире 24-летний вратарь пропустил 10 шайб и дважды сыграл "на ноль". (Игорь Еронко) Матч 1/2 финала чемпионата мира между сборными России и Финляндии пройдет в Братиславе в субботу, 25 мая.
Обновлено в 09:37
Авто
Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа
Первые 100 купе-кроссоверов Renault Arkana для российского рынка были куплены в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.
Обновлено в 08:31
Политика
Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко.
Обновлено в 10:47
Политика
Глава «новой церкви» Украины собирает «синод»
Глава "новой церкви" Украины Епифаний Думенко 24 мая созывает "Священный синод", сообщается на странице неканонической церковной структуры в Facebook.
Обновлено вчера в 08:08
Футбол
Акинфеев назвал трех лучших футболистов, против которых он играл
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев назвал трех сильнейших футболистов, против которых ему приходилось играть.
Обновлено в 10:54
Общество
Оскорбление екатеринбуржцев грозит Соловьёву судебным разбирательством
С исками против телеведущего Владимира Соловьёва, назвавшего жителей Екатеринбурга бесами, собираются выступить местная правозащитница Евгения Чудновец и екатеринбургский адвокат Андрей Бельянский.
Обновлено 21 мая в 12:09
Происшествия
В Туле неизвестный расстрелял полицейского
Неизвестный расстрелял сотрудника полиции в посёлке Косая гора Тулы утром 24 мая. Полицейский получил ранения и госпитализирован.
Обновлено в 06:28
Политика
Партия Порошенко сменит название
21 мая ушедший с поста президента Украины Петр Порошенко выехал из здания администрации главы государства на улице Банковой в Киеве в офис своей партии.
Обновлено в 05:59
Гаджеты
Новый Redmi от Xiaomi готовится к выходу. Как он выглядит и сколько стоит
О бюджетном флагмане Redmi K20, который Xiaomi представит 28 мая, известно почти все - за исключением предполагаемой цены.
Обновлено вчера в 11:56
Политика
Зеленскому подарили книгу «Политика для начинающих»
Обновлено в 04:39
Энергетика
ФАС заметила невыполнение нефтяниками условий заморозки цен на бензин
Нефтяные компании на прошлой неделе не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке, говорится в протоколе по итогам совещания биржевого комитета ФАС от 22 мая (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил участник совещания).
Обновлено в 10:11
Хоккей
Американская журналистка высмеяла игру сборной России
Эксперт издания The New York Times Джули Робенхаймер прокомментировала игру сборной России в четвертьфинальном матче ЧМ-2019 с командой США (4:3), передает RT.
Обновлено в 08:13
Политика
Медведев и Румас поручили проработать спорные вопросы по интеграции
Премьер-министры России и Беларуси дали министрам экономики месяц, чтобы проработать те вопросы интеграции в рамках Союзного государства, которые требуют поиска компромисса.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста
Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие
Появилось видео полета МиГ-31 в ближнем космосе
Самолёт МиГ-31 является единственным боевым самолётом, который смог достигнуть область ближнего космоса на расстоянии 21,5 км. После того как он достигнул пересечения линии Армстронга, у истребителя начали дрожать крылья.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Серийного убийцу и насильника «Бобби» Джо Лонга казнили в США
Серийный убийца Роберт Джозеф Лонг, известный по прозвищу «Бобби», был казнен в американском штате Флорида.
Обновлено вчера в 22:21
Авто
Автомобили Ravon начнут собирать в России
Как стало известно, сборка автомобилей марки Ravon стартует на предприятии «Дервейс», о чем сообщил журналистам глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, уточнив, что проект уже утвержден, а производство планируется запустит уже во второй половине этого года.
Обновлено вчера в 11:48
Происшествия
В «Шереметьево» произошел новый инцидент с самолетом «Аэрофлота»
В столичном аэропорту «Шереметьево» проверяют данные об очередном инциденте с самолетом авиакомпании «Аэрофлот».
Обновлено в 09:01
Космос
Участники эксперимента SIRIUS виртуально сели на Луну
Четыре участника эксперимента SIRIUS совершили виртуальную посадку на лунную поверхность 21 мая.
Обновлено в 10:03
Общество
Составлены главные факты о славянской письменности и русском языке
Русский язык во многих странах является вторым иностранным в средних и высших учебных заведениях.
Обновлено в 07:59
Авто
Skoda показала первый вседорожный Superb Scout
В Братиславе бы представлен универсал повышенной проходимости Skoda Scout с увеличенным клиренсом на основе модели Superb.
Обновлено в 00:30
Экономика
Греф предсказал рост числа обманутых дольщиков из-за строительной реформы
Реформа строительной отрасли приведет к консолидации рынка, а также к росту числа обманутых дольщиков. При этом многие игроки уйдут с рынка.
Обновлено в 10:08
Армия и оружие
В российской армии появились главные сержанты
В Вооруженных силах России появилась новая должность — главный сержант, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
Обновлено в 07:40