За год работы в «Роскосмосе» Рогозин получил почти 30 млн рублейИнтерфакс 07:38

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за год заработал 29,5 млн рублей, что на 5 млн больше, чем за последний год работы вице-премьером, следует из опубликованных доходов сотрудников госкорпорации.

За год работы в «Роскосмосе» Рогозин получил почти 30 млн рублей

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