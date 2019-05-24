Экономика
За год работы в «Роскосмосе» Рогозин получил почти 30 млн рублейИнтерфакс 07:38
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за год заработал 29,5 млн рублей, что на 5 млн больше, чем за последний год работы вице-премьером, следует из опубликованных доходов сотрудников госкорпорации.
Читать в источнике
Оценить37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 13:11, Ашберн
Происшествия
Взрыв произошел в центре Лиона, есть пострадавшие
Как отмечается, взрыв произошел на пешеходной улице в центре города на углу улицы Виктора Гюго и улицы Сала, недалеко от площади Белькур, во втором округе Лиона.
Обновлено в 12:30
Политика
Кадыров опроверг слухи о своем назначении вице-премьером
Обновлено в 10:48
Политика
На Порошенко завели третье уголовное дело
В Государственном бюро расследований подтвердили агентству УНН информацию о возбужденном уголовном деле, однако не сообщили, фигурирует ли там фамилия Порошенко.
Обновлено в 12:57
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Волгограде
В Волгограде пять человек пострадали в ДТП с участием маршрутки, которое произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Комсомольской.
Обновлено в 08:40
Происшествия
В Марий Эл школьник ударил депутата от «Единой России»
В Марий Эл в поселке Юрино выпускник во время последнего звонка ударил депутата от "Единой России" Екатерину Вахитову.
Обновлено в 05:39
Авто
Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа
Первые 100 купе-кроссоверов Renault Arkana для российского рынка были куплены в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.
Обновлено в 08:31
Происшествия
В Дагестане СК просит суд об аресте имущества фигурантов дела об ОПС
Следователи просят суд арестовать более 300 объектов недвижимости на сумму 20 миллиардов рублей, которые принадлежат фигурантам дела о создании преступного сообщества (ОПС), занимавшегося махинациями с землей в Дагестане, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Политика
Виктор Медведчук выходит из переговоров по Донбассу
Ранее глава администрации украинского президента Андрей Богдан заявил, что Киев не видит главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в качестве представителя Украины на переговорах с Россией.
Обновлено в 11:34
Хоккей
Тренер сборной России по хоккею ответил на критику журналистки из США
Хоккеисты сборной России про себя посмеялись над тактическим анализом своей игры со стороны эксперта издания The New York Times Джули Робенхаймер.
Обновлено в 11:53
Шоу-бизнес
Сын Татьяны Васильевой лишился зрения из-за экстремальной диеты
Мужчина за короткий срок сбросил 40 килограмм. Сын 72-летней актрисы Татьяны Васильевой лишился зрения из-за экстремальной диеты.
Обновлено в 11:33
Политика
Администрация Зеленского заявила об обмане президента депутатами Рады
Депутаты Рады обманули президента Украины Владимира Зеленского на совещании перед рассмотрением в парламенте поправок в избирательное законодательство, сообщил глава администрации украинского лидера Андрей Богдан.
Обновлено в 07:28
Общество
Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке
УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.
Обновлено в 03:26
Космос
Над вулканом Попокатепетль зафиксированы два таинственных объекта
Очевидцы из Мексики сняли на камеру два таинственных объекта, пролетевших над вулканом Попокатепетль.
Обновлено вчера в 12:10
Политика
Филарет отказался подписать устав «новой церкви» Украины
Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко отказался подписать новый устав, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:31
Наука
Ученые: Рак желудка развивается в два раза чаще у мужчин
Рак желудка диагностируется в основном у людей среднего и пожилого возраста, и в два раза чаще развивается у мужчин.
Обновлено в 03:46
Политика
ВЦИОМ: почти 70% россиян одобряют деятельность президента
Уровень одобрения деятельности президента России Владимира Путина остается стабильным, согласно опросу граждан страны, он составляет 68,5%.
Обновлено в 09:22
Политика
Партия Порошенко сменила название на «Европейскую солидарность»
Поддержав предложение общественных активистов, озвученное во время форума общественной организации "Солидарное дело общин", который состоялся при участии Петра Порошенко, делегаты съезда партии приняли новое наименование - партия "Европейская солидарность", - сообщила пресс-служба.
Обновлено в 09:26
Политика
В ЕС начинаются выборы в Европарламент
В общей сложности в европейских выборах 2019 года примут граждане 28 стран, в том числе Великобритания, еще не согласовавшее процесс своего выхода из ЕС.
Обновлено 22 мая в 20:59
Политика
Депутат из Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир
Доходы сургутского депутата в прошлом году составили 33,5 млн рублей. Он стал самым состоятельным депутатом в Сургуте.
Обновлено в 03:18
Гаджеты
Huawei не сможет выпускать смартфоны с поддержкой карт microSD
С одной стороны, в экосистеме Android наметилась тенденция к отказу от расширения памяти с помощью карт microSD.
Обновлено в 03:25
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала нужное количество голосов
Петиция, которая появилась на сайте президента Украины Владимира Зеленского, требующая его отставки, набрала нужное количество голосов.
Обновлено вчера в 08:48
Общество
Племянница Скрипаля рассказала о звонке дяди
Обновлено в 07:54
Армия и оружие
Глава Генштаба ВСУ не видит военного варианта решения конфликта в Донбассе
Генеральный штаб Украины не видит возможности вернуть контроль над территорией Донбасса военным путём.
Обновлено в 07:09
Футбол
Месси рассказал, почему «Барселона» вылетела из ЛЧ
Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о причинах вылета команды в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2018/19.
Обновлено в 12:18
Энергетика
ФАС: нефтяные компании не соблюдают условия заморозки цен на бензин
Нефтяные компании не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке, передает РБК со ссылкой на протокол по итогам совещания биржевого комитета ФАС от 22 мая.
Обновлено в 12:48
Происшествия
Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ
Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Авто
Renault Arkana: разбор от главного редактора «За рулем»
Как заявляют в «Рено Россия», клиенты компании хотят «все и сразу». Для них и было создано новое кросс-купе Renault Arkana.
Обновлено в 10:00
Театры
Скончался худрук Концептуального театра Кирилл Ганин
Обновлено вчера в 03:59