Финансы
За год прибыль российских банков выросла в полтора разаREGNUM вчера в 04:51
Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года цены на продукты питания не только не подорожали по данным ЦБ РФ, но и снизились на 0,2%.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 03:34, Вашингтон
Политика
В МИД Турции назвали несправедливым решение США по программе F-35
МИД Турции назвал односторонним и незаконным решение США об исключении Анкары из программы по производству истребителей F-35.
Обновлено в 00:01
Экономика
«Трансмашхолдинг» может купить производителя «Градов» и «Смерчей»
«Трансмашхолдинг» может купить производителя «Градов» и «Смерчей» «Трансмашхолдинг» проводит аудит активов ПАО «Мотовилихинские заводы», одного из крупнейших в стране производителей артиллерийских систем.
Обновлено вчера в 18:32
Политика
Зеленский устроил скандал с директором аэропорта в Николаеве
Обновлено вчера в 07:16
Политика
Путин упростил получение гражданства для жителей Донбасса
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено вчера в 21:49
Политика
В Донбассе согласовали бессрочное перемирие
Контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе.
Обновлено вчера в 13:44
Политика
Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности
Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил в письме к главам Федерального бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (FTC), что российское фотоприложение FaceApp может носить угрозу национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим.
Обновлено в 00:34
Политика
Палата представителей проголосует по вопросу об импичменте Трампу
Палата представителей проведет первое голосование по вопросу об импичменте президенту США Дональду Трампу, сообщает издание Politico.
Обновлено вчера в 10:24
Наука
Опубликованы редчайшие кадры со дна Атлантического океана
При исследовании дна океана, ученые сняли процесс поедания мелкими акулами более крупной рыбы.
Обновлено вчера в 16:25
Общество
В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта
В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.
Обновлено вчера в 18:12
Политика
Обнародован секретный документ СБУ о тюрьме в Мариуполе
Служба безопасности Украины пыталась сделать все возможное, чтобы скрыть от общественности существование тайной тюрьмы батальона "Азов" (его экстремистская символика и официальные паблики в соцсетях запрещены в РФ) в одном из терминалов мариупольского аэропорта.
Обновлено в 02:26
Политика
Помощник Зеленского заявил о намерении добиться переговоров с Путиным
Команда Владимира Зеленского намерена добиться переговоров с Владимиром Путиным, заявил в интервью изданию LB.ua первый помощник президента Украины Сергей Шефир.
Обновлено вчера в 23:46
Общество
Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России
Обновлено вчера в 20:01
Политика
Команда Зеленского увидела угрозу в Медведчуке
Первый помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир рассказал, что команда президента видит угрозу в огромном медиаресурсе, сконцентрированном в руках главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Четыре человека утонули в Каспийском море в Дагестане
Обновлено в 03:13
Теннис
Мария Шарапова заявлена для участия в US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова заявлена для участия в последнем в сезоне турнире серии Большого шлема - Открытом чемпионате США, который пройдет с 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке.
Обновлено в 02:26
Происшествия
В детском лагере в Крыму отравились более 40 человек
Обновлено 16 июля в 20:42
Энергетика
Reuters узнал о плане «Транснефти» по продаже «грязной» нефти
«Транснефть» планирует со следующей недели начать подмешивать нефть с высоким содержанием хлороорганики в чистые потоки, чтобы постепенно очистить систему нефтепроводов, пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
Жертвами поджога студии аниме в Японии стали 12 человек
В результате пожара в студии по производству аниме в городе Киото погибли, предположительно, 12 человек — спасатели уже обнаружили их тела, передает ТАСС.
Обновлено в 01:42
Происшествия
На Калининской АЭС отключились сразу три энергоблока
Обновлено в 01:52
Политика
СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено вчера в 08:21
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
1 июля 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис развелся с 25-летней россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, передает малайзийский портал Astro Awani.
Обновлено вчера в 22:08
Экономика
Реальные доходы россиян продолжили падение
Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) во втором квартале снизились на 0,2% год к году, следует из оценки Росстата.
Обновлено вчера в 11:00
Политика
Путин и Лукашенко появились на Валааме в одинаковой обуви
Оба надели почти одинаковые удобные кроссовки: темно-синие с белой подошвой.
Обновлено вчера в 14:29
Космос
Ракета с кораблем «Союз МС-13» установлена на старте на Байконуре
Ракету «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-13» установили на стартовом столе на Байконуре.
Обновлено в 02:34
Происшествия
В Приморье в ДТП погибли шесть человек
Шесть человек погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля у поселка Штыково в Приморском крае, сообщил РИА Новости представитель ЕДДС Шкотовского района.
Обновлено в 01:05
Армия и оружие
Reuters сообщил о направлении российского спецназа в провинцию Идлиб
По данным Reuters, ранее российские офицеры неоднократно находились на линии фронта, руководя военными операциями, но теперь Москва впервые направила наземные войска для непосредственного участия в боевых действиях.
Обновлено в 01:57
Авто
Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров
Летом 2018 года компания "Апал" объявила о возобновлении проекта "Сталкер", в рамках которого на агрегатах Lada 4x4 был создан уникальный в своём роде внедорожник Stalker Apal-21541.
Обновлено в 02:57
Футбол
«Спартак» и ЦСКА ведут борьбу за нападающего «Интера»
23-летний нападающий отправился вместе с «Интером» на предсезонную подготовку.
Обновлено в 03:20
Общество
Между Россией и Китаем начато строительство канатной дороги
Залит первый бетон в основание станций канатной дороги между РФ и КНР.
Обновлено в 01:08
Общество
В Роскачестве рассказали о безопасности детских стиральных порошков
Роскачество исследовало детские стиральные порошки и выяснило, что вся проверенная продукция соответствует требованиям безопасности.
Обновлено в 01:06