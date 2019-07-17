Финансы

За год прибыль российских банков выросла в полтора разаREGNUM вчера в 04:51

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года цены на продукты питания не только не подорожали по данным ЦБ РФ, но и снизились на 0,2%.
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Темпы роста розничного кредитования в России в июне замедлились

DP.RUвчера в 06:42

Прибыль банковского сектора России за 2019 год значительно превысит прошлогодний показатель

Finam.Ruвчера в 12:45

Банковский парадокс. Россияне копят деньги и кредитуются одновременно

ПРАЙМвчера в 07:50

Оживления розничного кредитования ждут к осени

Коммерсантъвчера в 14:01

Банки в России заработали более 1 трлн рублей в январе-июне

TatCenterвчера в 05:44

За год прибыль российских банков выросла в полтора раза

REGNUMвчера в 04:51

Банки РФ заработали 1 трлн рублей в январе-июне - ЦБ

Financial Oneвчера в 03:19
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Политика

В МИД Турции назвали несправедливым решение США по программе F-35

МИД Турции назвал односторонним и незаконным решение США об исключении Анкары из программы по производству истребителей F-35.
Обновлено в 00:01
Экономика

«Трансмашхолдинг» может купить производителя «Градов» и «Смерчей»

«Трансмашхолдинг» может купить производителя «Градов» и «Смерчей» «Трансмашхолдинг» проводит аудит активов ПАО «Мотовилихинские заводы», одного из крупнейших в стране производителей артиллерийских систем.
Обновлено вчера в 18:32
Политика

Зеленский устроил скандал с директором аэропорта в Николаеве

Обновлено вчера в 07:16
Политика

Путин упростил получение гражданства для жителей Донбасса

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено вчера в 21:49
Политика

В Донбассе согласовали бессрочное перемирие

Контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе.
Обновлено вчера в 13:44
Политика

Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности

Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил в письме к главам Федерального бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (FTC), что российское фотоприложение FaceApp может носить угрозу национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим.
Обновлено в 00:34
Политика

Палата представителей проголосует по вопросу об импичменте Трампу

Палата представителей проведет первое голосование по вопросу об импичменте президенту США Дональду Трампу, сообщает издание Politico.
Обновлено вчера в 10:24
Наука

Опубликованы редчайшие кадры со дна Атлантического океана

При исследовании дна океана, ученые сняли процесс поедания мелкими акулами более крупной рыбы.
Обновлено вчера в 16:25
Общество

В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта

В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.
Обновлено вчера в 18:12
Политика

Обнародован секретный документ СБУ о тюрьме в Мариуполе

Служба безопасности Украины пыталась сделать все возможное, чтобы скрыть от общественности существование тайной тюрьмы батальона "Азов" (его экстремистская символика и официальные паблики в соцсетях запрещены в РФ) в одном из терминалов мариупольского аэропорта.
Обновлено в 02:26
Политика

Помощник Зеленского заявил о намерении добиться переговоров с Путиным

Команда Владимира Зеленского намерена добиться переговоров с Владимиром Путиным, заявил в интервью изданию LB.ua первый помощник президента Украины Сергей Шефир.
Обновлено вчера в 23:46
Общество

Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России

Обновлено вчера в 20:01
Политика

Команда Зеленского увидела угрозу в Медведчуке

Первый помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир рассказал, что команда президента видит угрозу в огромном медиаресурсе, сконцентрированном в руках главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.
Обновлено в 03:24
Происшествия

Четыре человека утонули в Каспийском море в Дагестане

Обновлено в 03:13
Теннис

Мария Шарапова заявлена для участия в US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова заявлена для участия в последнем в сезоне турнире серии Большого шлема - Открытом чемпионате США, который пройдет с 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке.
Обновлено в 02:26
Происшествия

В детском лагере в Крыму отравились более 40 человек

Обновлено 16 июля в 20:42
Энергетика

Reuters узнал о плане «Транснефти» по продаже «грязной» нефти

«Транснефть» планирует со следующей недели начать подмешивать нефть с высоким содержанием хлороорганики в чистые потоки, чтобы постепенно очистить систему нефтепроводов, пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия

Жертвами поджога студии аниме в Японии стали 12 человек

В результате пожара в студии по производству аниме в городе Киото погибли, предположительно, 12 человек — спасатели уже обнаружили их тела, передает ТАСС.
Обновлено в 01:42
Происшествия

На Калининской АЭС отключились сразу три энергоблока

Обновлено в 01:52
Политика

СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17

Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено вчера в 08:21
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

1 июля 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис развелся с 25-летней россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, передает малайзийский портал Astro Awani.
Обновлено вчера в 22:08
Экономика

Реальные доходы россиян продолжили падение

Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) во втором квартале снизились на 0,2% год к году, следует из оценки Росстата.
Обновлено вчера в 11:00
Политика

Путин и Лукашенко появились на Валааме в одинаковой обуви

Оба надели почти одинаковые удобные кроссовки: темно-синие с белой подошвой.
Обновлено вчера в 14:29
Космос

Ракета с кораблем «Союз МС-13» установлена на старте на Байконуре

Ракету «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-13» установили на стартовом столе на Байконуре.
Обновлено в 02:34
Происшествия

В Приморье в ДТП погибли шесть человек

Шесть человек погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля у поселка Штыково в Приморском крае, сообщил РИА Новости представитель ЕДДС Шкотовского района.
Обновлено в 01:05
Армия и оружие

Reuters сообщил о направлении российского спецназа в провинцию Идлиб

По данным Reuters, ранее российские офицеры неоднократно находились на линии фронта, руководя военными операциями, но теперь Москва впервые направила наземные войска для непосредственного участия в боевых действиях.
Обновлено в 01:57
Авто

Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров

Летом 2018 года компания "Апал" объявила о возобновлении проекта "Сталкер", в рамках которого на агрегатах Lada 4x4 был создан уникальный в своём роде внедорожник Stalker Apal-21541.
Обновлено в 02:57
Футбол

«Спартак» и ЦСКА ведут борьбу за нападающего «Интера»

23-летний нападающий отправился вместе с «Интером» на предсезонную подготовку.
Обновлено в 03:20
Общество

Между Россией и Китаем начато строительство канатной дороги

Залит первый бетон в основание станций канатной дороги между РФ и КНР.
Обновлено в 01:08
Общество

В Роскачестве рассказали о безопасности детских стиральных порошков

Роскачество исследовало детские стиральные порошки и выяснило, что вся проверенная продукция соответствует требованиям безопасности.
Обновлено в 01:06
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