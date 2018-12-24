Экономика
Всего за 12 месяцев из российских фондов вывели более $1 млрд. Больше фонды теряли только в 2013 году — $3,1 млрд. Негативный настрой иностранных инвесторов по отношению к России сохранялся большую часть года.
Коммерсантъвчера в 16:55
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с чего всё началось
За год иностранные фонды вывели из России $1 млрд Международные инвесторы в 2018 году вывели из российских фондов рекордный объем средств с 2013 года. Суммарный отток превысил $1 млрд и стал одним из самых худших показателей среди фондов развивающихся стран.Коммерсантъвчера в 16:55
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Экономика
Число полученных россиянами кредитов за 11 месяцев выросло на 18%
По его данным, объем кредитования вырос на 48% и составил 7,67 трлн руб. Только в ноябре было выдано 3,3 млн кредитов объемом более 813,67 млрд руб. Как уточняет ОКБ, число выданных в прошлом месяце кредитов выросло на 8%, а объемы кредитования — на 33% по сравнению с ноябрем 2017 года.
Обновлено в 01:13
Экономика
Платежная ассоциация предложила упорядочить оборот подарочных карт
Согласно инициативе НПА, подарочные карты магазинов будут приравнены к банковским платежным инструментам.
Обновлено вчера в 23:21
Энергетика
На Украине подсчитали убытки от снижения тарифов на транзит газа
"Укртрансгаз" ожидает дефицит средств в размере $800 млн в 2019 году из-за снижения тарифов на транзит газа. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:33
Финансы
Глава Минфина США провёл переговоры с крупнейшими банками страны
Глава Минфина США Стивен Мнучин провёл переговоры с главными исполнительными директорами шести крупнейших банков страны.
Обновлено вчера в 20:52
Энергетика
ОПЕК+ может сильнее сократить добычу нефти для баланса на рынке
ОПЕК+ 7 декабря приняла решение о сокращении добычи нефти в течение полугода суммарно для всех стран-участниц на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года.
Обновлено вчера в 14:42
Экономика
Акционеры «Соллерс» и Globaltrans займутся логистикой
Совладельцами ООО НЛ (по 25%) значатся ООО «Эрфикс» и кипрские Matissen Hill Ltd, Waterose Investments Ltd и Side Pears Holdings Ltd. «Эрфикс» принадлежит гендиректору «Соллерс» Вадиму Швецову, через него он владеет 68,91% автоконцерна.
Обновлено вчера в 16:55
Армия и оружие
Мантуров рассказал об отказе от доллара в контрактах на поставки С-400
Россия отказывается от доллара в крупных торговых контрактах, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью РБК.
Обновлено в 00:47
Финансы
Рубль «обвалила» падающая нефть
Цена нефти смеси Brent рухнула на 2,3% до $53,51 за баррель. Индекс российских гособлигаций RGBI 21 декабря упал на 0,09%.
Обновлено вчера в 23:05
Экономика
Строительство индустриального парка в Кызыле начнется в 2019 году
Строительство нового индустриального парка по производству стройматериалов и переработке шерсти и шкур в Кызыле начнется в 2019 году, заявил в ежегодном послании парламенту Республики Тыва глава региона Шолбан Кара-оол.
Обновлено в 01:42
Экономика
Определились претенденты на покупку активов «Крымтелекома» за ₽1 млрд
Претенденты на оператора ООО "Сарыч", по данным СПАРК, владеет ЗПИФ "Альбиорикс" под управлением ООО "Северная эгида", принадлежащего Софии Ногинской.
Обновлено вчера в 23:31
Экономика
Российская таможня получит из Китая информацию о посылках
Пока начался обмен информацией только об отдельных категориях рискованных товаров, а также если могут быть нарушены права на интеллектуальную собственность, уточняет представитель ФТС, но в дальнейшем перечень расширится.
Обновлено вчера в 16:27
Экономика
АФК «Система» заплатит за контроль в СП с Ростехом 1,35 млрд рублей
Наблюдательный совет Ростеха согласовал основные параметры сделки по созданию совместного с АФК "Система" Владимира Евтушенкова предприятия в сфере микроэлектроники, АФК заплатит за контроль в СП 1,35 млрд рублей.
Обновлено в 01:16
Финансы
Рассчитаны курсы валют на время новогодних праздников
Падение рубля в период новогодних праздников, вероятнее всего, будет обусловлено тем, что в этот период Банк России не участвует в рыночных операциях.
Обновлено вчера в 00:50
Экономика
Что происходит на рынке коммерческой недвижимости перед Новым годом
Что происходит на рынке коммерческой недвижимости перед Новым годом Ставки аренды коммерческой недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге за месяц не изменились.
Обновлено вчера в 06:50
Экономика
Рыбаки подсчитывают убытки из-за задержки приказа о квотах
Впервые за десять лет издание приказа Росрыболовства о распределении квот по рыбопромысловым предприятиям затянулось до последней декады декабря.
Обновлено вчера в 20:41