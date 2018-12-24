За год иностранные фонды вывели из России $1 млрд Международные инвесторы в 2018 году вывели из российских фондов рекордный объем средств с 2013 года. Суммарный отток превысил $1 млрд и стал одним из самых худших показателей среди фондов развивающихся стран.

с чего всё началось

Всего за 12 месяцев из российских фондов вывели более $1 млрд. Больше фонды теряли только в 2013 году — $3,1 млрд. Негативный настрой иностранных инвесторов по отношению к России сохранялся большую часть года.

За год иностранные фонды вывели из России $1 млрд

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