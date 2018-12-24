Экономика
Всего за 12 месяцев из российских фондов вывели более $1 млрд. Больше фонды теряли только в 2013 году — $3,1 млрд. Негативный настрой иностранных инвесторов по отношению к России сохранялся большую часть года.
Коммерсантъвчера в 16:55
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с чего всё началось
За год иностранные фонды вывели из России $1 млрд Международные инвесторы в 2018 году вывели из российских фондов рекордный объем средств с 2013 года. Суммарный отток превысил $1 млрд и стал одним из самых худших показателей среди фондов развивающихся стран.Коммерсантъвчера в 16:55
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Иностранные инвестфонды вывели из России рекордные средства за последние пять лет
Московский Комсомолецвчера в 23:28
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Экономика
Платежная ассоциация предложила упорядочить оборот подарочных карт
Согласно инициативе НПА, подарочные карты магазинов будут приравнены к банковским платежным инструментам.
Обновлено вчера в 23:21
Энергетика
ОПЕК+ может сильнее сократить добычу нефти для баланса на рынке
Страны ОПЕК+ тщательно изучили озвученное ранее в декабре решение по новому сокращению добычи, однако при необходимости альянс может продлить срок действия сделки или даже увеличить объем снижения нефтепроизводства, заявил президент ОПЕК, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.
Обновлено вчера в 14:42
Энергетика
На Украине назвали убытки от снижения тарифов на транзит газа
Снижение тарифов на транзит газа по территории Украины приведет к значительным убыткам предприятия «Укртрансгаз», которая является дочерней компанией «Нафтогаза», говорится на сайте компании.
Обновлено в 00:16
Экономика
Названы регионы России — лидеры по должникам перед банками
В среднем в России отношение среднего кредита к среднегодовой зарплате составляет 45%, однако показатель сильно отличается от региона к региону — он варьируется в пределах от 11% до 83%.
Обновлено вчера в 20:52
Финансы
Шесть крупнейших банков в США заявили о наличии ликвидности для займов
Шесть крупнейших банков США подтвердили, что располагают достаточным запасом ликвидности для кредитования на фоне очередного повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС), сообщил в понедельник глава минфина Соединенных Штатов Стивен Мнучин.
Обновлено вчера в 17:32
Финансы
В России быстрее всего растет объем кредитов наличными
Число кредитов наличными в ноябре этого года выросло на 18 процентов, а их объем на 51 процент (по сравнению с ноябрем 2017 года).
Обновлено вчера в 22:37
Финансы
Рассчитаны курсы валют на время новогодних праздников
Падение рубля в период новогодних праздников, вероятнее всего, будет обусловлено тем, что в этот период Банк России не участвует в рыночных операциях.
Обновлено вчера в 00:50
Экономика
Власти создают условия для международных компаний
Резиденты специальных административных районов, с помощью которых власти намерены привлечь на родину крупные холдинговые компании, получат особый статус международной компании, дающий возможность применения к ним более гибкого корпоративно-правового режима.
Обновлено в 00:00
Энергетика
«Роснефть» на танкер не поскупится
На ПМЭФ-2018 «Роснефть» подписала со «Звездой» договор о строительстве такого танкера-челнока с опционом на еще один, владельцем судна будет структура нефтекомпании «Роснефтефлот».
Обновлено вчера в 16:55
Энергетика
Цены на бензин в РФ сдержали, что будет в 2019 году — эксперт
Повышение ставки НДС на два процентных пункта, до 20%, повлияет на рост цен на бензин в России, но несущественно, гораздо больший эффект на цены на топливо оказывают колебания цен на нефть.
Обновлено вчера в 23:55
Экономика
Сотрудникам бывшего «Дальспецстроя» начали закрывать долги по зарплате
Сотрудники ФГУП "Главное-военно-строительное управление №6" (ранее "Дальспецстрой") начали получать долги по заработной плате, предприятию осталось выплатить 53 миллиона рублей, сообщает правительство Хабаровского края.
Обновлено вчера в 23:16
Экономика
К авиакомпании «Якутия» применили «пожарные» меры
Авиакомпанию «Якутия», накопившую большие долги перед лизингодателями, глава республики Айсен Николаев решил посадить на прямые субсидии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 21:58
Недвижимость
Ускорение недвижимости: жилье в России стало продаваться быстрее
Квартиры в России в этом году продаются на две недели быстрее, чем в 2017-м, — в среднем за восемь месяцев, или 231 день.
Обновлено вчера в 16:01
Экономика
Отопительный скандал: теплоснабжающую госкомпанию вывели из-под удара
Напомним, в сентябре 2018 года поставщик газа в очередной раз напомнил властям, что из-за многомиллионной и постоянно растущей задолженности теплоснабжающих компаний области есть риск срыва отопительного сезона для 1,5 тыс. домов и 221 социально-значимого объекта в восьми районах.
Обновлено вчера в 20:29
Экономика
Читатели увлеклись самиздатом
Как сообщал ранее "Ъ", в 2017 году участники книжного рынка оценивали сегмент в сумму до 100 млн руб. В первую очередь драйвером сегмента стали развитие сервиса самиздата у крупнейшего российского продавца электронных книг "Литрес", а также рост небольших площадок, считают в Litnet.
Обновлено вчера в 16:55