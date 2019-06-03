За год действия tax free в России было выдано чеков на 11 млрд рублейКоммерсантъ 06:15

За год выдано более 100 тыс. чеков tax free на сумму около 11 млрд рублей. "Если во время Чемпионата мира по футболу средний чек составлял 90 тыс. рублей, то на сегодняшний день он уже превысил 120 тыс. рублей и продолжает расти", - сказал Мантуров.

с чего всё началось

За год работы системы tax free в России было выдано более 100 тыс. чеков на сумму 11 млрд руб. Соответствующие данные привел глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе выступления на Неделе российского ритейла. По словам министра, планируется распространить систему tax free на всю территорию России.

За год действия tax free в России было выдано чеков на 11 млрд рублей

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