Экономика

Минпромторг собрался распространить систему tax free по всей РоссииИнтерфакс 06:36

Минпромторг планирует распространить систему tax free на всю территорию РФ, сообщил глава ведомства Денис Мантуров на Неделе российского ритейла, открывшейся в понедельник в Москве.
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Минпромторг собрался распространить систему tax free по всей России

Интерфакс06:36

Более 100 тысяч чеков выдано за год работы tax free в России

Российская газета06:21

Минпромторг планирует распространить систему tax free по всей стране

Московский Комсомолец06:53

За первый год работы системы tax free в России выдано чеков на 11 млрд рублей

ТАСС06:00

Мантуров назвал размер среднего чека по tax free

Rambler News Service05:40

Систему tax free планируют распространить на всю Россию

Росбалт06:54

За год действия tax free в России было выдано чеков на 11 млрд рублей

Коммерсантъ06:15
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Володин прокомментировал снос памятника Жукову в Харькове

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уверен, что украинский народ даст должную оценку действиям вандалов в Харькове, разрушивших накануне памятник маршалу Жукову.
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Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
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В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере

В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.
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Галина Польских винит себя в трагедии, которая случилась с ее внуком

У Галины Польских от двух браков появились дочери – Ирада и Мария. Последняя подарила актрисе внука, в котором она просто не чает души.
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Происшествия

МВД изучит обстоятельства гибели двух полицейских на Ямале

В город Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа направили группу сотрудников МВД для выяснения обстоятельств гибели двух полицейских.
Обновлено в 07:09
Происшествия

Установлены участники драки, в которой был убит спецназовец ГРУ

Ранее "Российская газета" сообщила, что погибший в драке в ближайшем Подмосковье Никита Белянкин служил в спецназе ГРУ и принимал участие в нескольких вооруженных конфликтах.
Обновлено в 06:59
Гаджеты

Huawei купила российские технологии распознавания лиц

Huawei купила российские технологии распознавания лиц, пишет принадлежащее Демьяну Кудрявцеву издание "Ведомости".
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Авто

Lada Vesta SW Cross стал полицейским автомобилем в Словакии

Муниципальная полиция небольшого городка Гуменне на востоке Словакии пополнила свой автопарк российским универсалом Lada Vesta SW Cross.
Обновлено в 04:11
Политика

В Кремле заявили о желании видеть Майкла Калви на ПМЭФ-2019

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле хотели бы видеть основателя Baring Vostok Майкла Калви на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 6 по 8 июня.
Обновлено в 05:58
Футбол

Новосельцев болел против сборной России на ЧМ-2018 по футболу

Обновлено в 07:00
Политика

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Напомним, бывший президент Украины прекратил своё участие в ТКГ в октябре 2017 года.
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Объявлена цена Lada Granta Cross

Интересно, что именно с "Гранты" начался выпуск кросс-версий текущей модельной линейки АвтоВАЗа в относительно "пустых" комплектациях: прочие автомобили Lada с приставокй Cross продаются только в дорогих исполнениях.
Обновлено в 06:57
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Rambler назвал стоимость подписки на Английскую премьер-лигу

В сезоне АПЛ 380 матчей, в день может идти параллельно до пяти игр.
Обновлено в 03:30
Происшествия

На станции Шиес задержали двух активистов, не дававших проехать технике на стройку мусорного полигона

В Архангельской области задержали активистов Нину Щербакову и Александра Шемендюка, которые протестуют против строительства мусорного полигона на станции Шиес, сообщает «7х7».
Обновлено в 07:14
Шоу-бизнес

Максим Галкин назвал ложью информацию о строительстве дома на Кипре

Телеведущий Максим Галкин опроверг информацию о том, что он строит особняк на Кипре, назвав статью об этом ложью.
Обновлено в 06:29
Происшествия

В мэрии Южно-Сахалинска неизвестный с топором напал на человека

Сотрудники административного здания работают в штатном режиме. По сообщениям местных СМИ, у нападавшего мужчины при себе были топор и нож.
Обновлено в 03:07
Политика

В Кремле не получали сигналов от США по поводу встречи Путина и Трампа

Обновлено вчера в 08:00
Армия и оружие

В уральских регионах ЦВО проходит комплексное мобилизационное учение

Сегодня, 3 июня, на территории Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областях под руководством командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковника Александра Лапина стартовало комплексное мобилизационное учение.
Обновлено в 06:33
Футбол

Instagram заблокировал аккаунт модели, выбежавшей на поле в финале ЛЧ

Финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" был прерван из-за Волански, выбежавшей на поле в середине первого тайма.
Обновлено вчера в 20:24
Политика

МИД прокомментировал претензии Киева в суде ООН

Как сообщает ведомство, 3-7 июня в Гааге состоятся слушания по делу "Украина против Российской Федерации", инициированному Киевом в январе 2017 года на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (1999) и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (1965).
Обновлено вчера в 05:49
Происшествия

Россияне разогнались до 200 километров в час, попали в аварию и выжили

Трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП в Казани утром 2 июня, остались живы и скрылись с места ДТП.
Обновлено в 05:10
Общество

Организатора протестов в Екатеринбурге оштрафовали на 20 тысяч рублей

Ленинский районный суд оштрафовал на 20 тысяч рублей представительницу движения "Парки и скверы" Анну Балтину за организацию акций против строительства храма на месте сквера возле Свердловского театра драмы в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 06:11
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске достигло 116

Обновлено в 02:55
Армия и оружие

Новости за ночь: Трамп призвал Россию прекратить бомбардировки Идлиба

1 Трамп призвал Россию прекратить бомбардировки Идлиба Американский президент Дональд Трамп призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 00:27
Происшествия

В Швеции слушания по делу Ассанжа пройдут за закрытыми дверями

Суд принял решение провести слушания по вопросу заочного ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа за закрытыми дверями, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:20
Кино

Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:36
Футбол

Моуринью о триумфе «Ливерпуля», игре Кейна в финале и претендентах на «Золотой мяч»

Португалец и аргентинец смогли довольствоваться лишь победами в чемпионате, а "Ливерпуль", хоть и выиграл Лигу чемпионов, не сумел добиться подобных успехов в АПЛ.
Обновлено в 04:06
Политика

Зеленский в разговоре назвал своего коллегу по «Кварталу 95» главой СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с первым замглавы Службы безопасности страны (СБУ) — куратором борьбы с коррупцией Иваном Бакановым назвал его врио главы спецслужбы.
Обновлено в 06:16
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов начал подготовку к следующему бою

Отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап заявил, что спортсмен начал подготовку к следующему бою.
Обновлено в 03:58
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
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