Экономика
Минпромторг собрался распространить систему tax free по всей РоссииИнтерфакс 06:36
Минпромторг планирует распространить систему tax free на всю территорию РФ, сообщил глава ведомства Денис Мантуров на Неделе российского ритейла, открывшейся в понедельник в Москве.
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Политика
Володин прокомментировал снос памятника Жукову в Харькове
Спикер Госдумы Вячеслав Володин уверен, что украинский народ даст должную оценку действиям вандалов в Харькове, разрушивших накануне памятник маршалу Жукову.
Обновлено в 05:55
Общество
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе
Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Происшествия
В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере
В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.
Обновлено в 01:22
Шоу-бизнес
Галина Польских винит себя в трагедии, которая случилась с ее внуком
У Галины Польских от двух браков появились дочери – Ирада и Мария. Последняя подарила актрисе внука, в котором она просто не чает души.
Обновлено в 05:00
Происшествия
МВД изучит обстоятельства гибели двух полицейских на Ямале
В город Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа направили группу сотрудников МВД для выяснения обстоятельств гибели двух полицейских.
Обновлено в 07:09
Происшествия
Установлены участники драки, в которой был убит спецназовец ГРУ
Ранее "Российская газета" сообщила, что погибший в драке в ближайшем Подмосковье Никита Белянкин служил в спецназе ГРУ и принимал участие в нескольких вооруженных конфликтах.
Обновлено в 06:59
Гаджеты
Huawei купила российские технологии распознавания лиц
Huawei купила российские технологии распознавания лиц, пишет принадлежащее Демьяну Кудрявцеву издание "Ведомости".
Обновлено в 06:09
Авто
Lada Vesta SW Cross стал полицейским автомобилем в Словакии
Муниципальная полиция небольшого городка Гуменне на востоке Словакии пополнила свой автопарк российским универсалом Lada Vesta SW Cross.
Обновлено в 04:11
Политика
В Кремле заявили о желании видеть Майкла Калви на ПМЭФ-2019
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле хотели бы видеть основателя Baring Vostok Майкла Калви на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 6 по 8 июня.
Обновлено в 05:58
Футбол
Новосельцев болел против сборной России на ЧМ-2018 по футболу
Обновлено в 07:00
Политика
Кучма назначен представителем Украины в контактной группе по Донбассу
Напомним, бывший президент Украины прекратил своё участие в ТКГ в октябре 2017 года.
Обновлено в 07:13
Авто
Объявлена цена Lada Granta Cross
Интересно, что именно с "Гранты" начался выпуск кросс-версий текущей модельной линейки АвтоВАЗа в относительно "пустых" комплектациях: прочие автомобили Lada с приставокй Cross продаются только в дорогих исполнениях.
Обновлено в 06:57
Футбол
Rambler назвал стоимость подписки на Английскую премьер-лигу
В сезоне АПЛ 380 матчей, в день может идти параллельно до пяти игр.
Обновлено в 03:30
Происшествия
На станции Шиес задержали двух активистов, не дававших проехать технике на стройку мусорного полигона
В Архангельской области задержали активистов Нину Щербакову и Александра Шемендюка, которые протестуют против строительства мусорного полигона на станции Шиес, сообщает «7х7».
Обновлено в 07:14
Шоу-бизнес
Максим Галкин назвал ложью информацию о строительстве дома на Кипре
Телеведущий Максим Галкин опроверг информацию о том, что он строит особняк на Кипре, назвав статью об этом ложью.
Обновлено в 06:29
Происшествия
В мэрии Южно-Сахалинска неизвестный с топором напал на человека
Сотрудники административного здания работают в штатном режиме. По сообщениям местных СМИ, у нападавшего мужчины при себе были топор и нож.
Обновлено в 03:07
Политика
В Кремле не получали сигналов от США по поводу встречи Путина и Трампа
Обновлено вчера в 08:00
Армия и оружие
В уральских регионах ЦВО проходит комплексное мобилизационное учение
Сегодня, 3 июня, на территории Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областях под руководством командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковника Александра Лапина стартовало комплексное мобилизационное учение.
Обновлено в 06:33
Футбол
Instagram заблокировал аккаунт модели, выбежавшей на поле в финале ЛЧ
Финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" был прерван из-за Волански, выбежавшей на поле в середине первого тайма.
Обновлено вчера в 20:24
Политика
МИД прокомментировал претензии Киева в суде ООН
Как сообщает ведомство, 3-7 июня в Гааге состоятся слушания по делу "Украина против Российской Федерации", инициированному Киевом в январе 2017 года на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (1999) и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (1965).
Обновлено вчера в 05:49
Происшествия
Россияне разогнались до 200 километров в час, попали в аварию и выжили
Трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП в Казани утром 2 июня, остались живы и скрылись с места ДТП.
Обновлено в 05:10
Общество
Организатора протестов в Екатеринбурге оштрафовали на 20 тысяч рублей
Ленинский районный суд оштрафовал на 20 тысяч рублей представительницу движения "Парки и скверы" Анну Балтину за организацию акций против строительства храма на месте сквера возле Свердловского театра драмы в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 06:11
Происшествия
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске достигло 116
Обновлено в 02:55
Армия и оружие
Новости за ночь: Трамп призвал Россию прекратить бомбардировки Идлиба
1 Трамп призвал Россию прекратить бомбардировки Идлиба Американский президент Дональд Трамп призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 00:27
Происшествия
В Швеции слушания по делу Ассанжа пройдут за закрытыми дверями
Суд принял решение провести слушания по вопросу заочного ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа за закрытыми дверями, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:20
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Футбол
Моуринью о триумфе «Ливерпуля», игре Кейна в финале и претендентах на «Золотой мяч»
Португалец и аргентинец смогли довольствоваться лишь победами в чемпионате, а "Ливерпуль", хоть и выиграл Лигу чемпионов, не сумел добиться подобных успехов в АПЛ.
Обновлено в 04:06
Политика
Зеленский в разговоре назвал своего коллегу по «Кварталу 95» главой СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с первым замглавы Службы безопасности страны (СБУ) — куратором борьбы с коррупцией Иваном Бакановым назвал его врио главы спецслужбы.
Обновлено в 06:16
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов начал подготовку к следующему бою
Отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап заявил, что спортсмен начал подготовку к следующему бою.
Обновлено в 03:58
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07