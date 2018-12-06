Футбол

За экс-футболиста сборной Германии тесты сдавала жена
МИР 24
18:28

Экс-нападающий леверкузенского «Байера» и сборной Германии Штефан Кисслинг признался, что никогда сам полностью не проходил тесты на физическую готовность. Часть заданий за него выполняла его жена, цитирует спортсмена Marca.
МИР 2418:28

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Кисслинг: во время карьеры некоторые пробежки в межсезонье делала за меня жена

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СМИ: жена бывшего игрока сборной Германии сдавала фитнес-тесты вместо мужа

Спорт-Экспресс13:39

Легенда «Байера» Кисслинг просил жену сдавать за него предсезонные тесты

Матч ТВ13:27

Штефан Кисслинг: «Жена летом сдавала фитнесс-тесты вместо меня, надевая датчики»

Sports.ru14:24

Экс-игрок «Байера» признался, что жена иногда сдавала за него фитнес-тесты

РИА Новости11:01

Экс-игрок «Байера» Кисслинг признался, что жена проходила за него фитнес-тесты

Sport24.ru13:35

Жена форварда сборной Германии сдавала тесты вместо него

Евро-футбол.рувчера в 16:46
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