Футбол
За драку фанатов с ОМОНом «Зенит» оштрафован на сотни тысяч рублейГазета.Ru вчера в 12:34
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц высказался по поводу инцидента, сопровождавшего матч петербургского "Зенита" с "Краснодаром". Его слова передает "Чемпионат.com". Команды встретились в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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с чего всё началось
Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Зенит» оштрафован на 400 тысяч рублей. Во время встречи 4-го тура чемпионата России в Санкт-Петербурге между «Зенитом» и «Краснодаром» произошло столкновение ОМОНа и болельщиков. Конфликт случился у «Газпром Арены».Спорт-Экспрессвчера в 10:58
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«Зенит» наказан одним матчем без зрителей условно по итогам игры с «Краснодаром»
Чемпионатвчера в 11:28
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«Спектр-РГ» сфотографировал центр Млечного Пути с окрестностями черной дыры
На сайте госкорпорации говорится, что аппарат рассматривает яркий источник в центре нашей галактики, он "является суперпозицией сверхмассивной черной дыры Стрелец А* и протяженного рентгеновского излучения окрестности черной дыры размером 4х8 парсек", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
Обновлено вчера в 09:12
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Обновлено вчера в 12:21
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Активисты SERB ворвались в Сахаровский центр в Москве
Как сообщает портал «ОВД-Инфо», активисты заявили, что мероприятие якобы спонсирует Госдепартамент США, и сами же вызвали полицию.
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Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
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