Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Зенит» оштрафован на 400 тысяч рублей. Во время встречи 4-го тура чемпионата России в Санкт-Петербурге между «Зенитом» и «Краснодаром» произошло столкновение ОМОНа и болельщиков. Конфликт случился у «Газпром Арены».

с чего всё началось

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц высказался по поводу инцидента, сопровождавшего матч петербургского "Зенита" с "Краснодаром". Его слова передает "Чемпионат.com". Команды встретились в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

За драку фанатов с ОМОНом «Зенит» оштрафован на сотни тысяч рублей

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