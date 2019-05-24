Происшествия

За домогательства Харви Вайнштейн выплатит более 40 миллионовВести.Ru вчера в 22:25

Голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну придется потратиться. Для урегулирования претензий женщин, обвиняющих его в сексуальных домогательствах на рабочем месте, он готов выплатить 44 миллиона долларов. Соглашение предстоит одобрить генеральному прокурору штата Нью-Йорк.
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Продюсер Харви Вайнштейн договорился о мировом соглашении с женщинами, обвинившими его в сексуальных домогательствах

Эхо Москвы04:31

WSJ узнала о плане Вайнштейна выплатить $44 млн жертвам его домогательств

РБК01:51

За домогательства Харви Вайнштейн выплатит более 40 миллионов

Вести.Ruвчера в 22:25

Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам

Известия00:01

WSJ: Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам

RT на русскомвчера в 22:59

WSJ: Харви Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам

ТАССвчера в 22:49

Вайнштейн выплатит жертвам сексуальных домогательств $44 млн

РЕН ТВ02:33
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Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 05:51, Ашберн
Шоу-бизнес

Татьяна Навка в Каннах очаровала Антонио Бандераса

Обновлено вчера в 18:35
Общество

Директор школы в Приморье уволилась из-за выпускников в БДСМ-костюмах

В Приморье правоохранители начали проверку после скандальной вечеринки выпускников в школе, на которую они пришли в БДСМ-костюмах и полицейской форме.
Обновлено в 05:29
Наука

Ученые выяснили, какие продукты после 50 лет опаснее, чем курение

Обновлено в 00:52
Происшествия

Неизвестный напал на полицейского в Тульской области

Полицейские ведут розыск неизвестного, напавшего на сотрудника полиции в Тульской области.
Обновлено в 04:41
Политика

Тереза Мэй объявила об отставке со слезами на глазах

Обновлено в 05:14
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено 22 мая в 21:25
Хоккей

Сборная РФ сыграет с командой Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею

Полуфинальный матч сборных России и Финляндии пройдет 25 мая в Братиславе Игроки российской хоккейной сборной встретятся с соперниками из национальной команды Финляндии в полуфинальном матче чемпионата мира, проходящего в Словакии.
Обновлено вчера в 17:20
Общество

Россиян предупредили о риске потери денег из-за СМС-кодов

Эксперты по информбезопасности предупредили о случаях подмены телефонного номера банка для введения в заблуждение клиента, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:32
Музыка

Лобода не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»

Вернется, по словам Бурлаковой, только 25 мая. Никаких предварительных съемок спецвыпуска шоу не было.
Обновлено вчера в 11:49
Происшествия

В Подмосковье задержали супружескую пару, похитившую 20 млн рублей

Полиция задержала мужа и жену, похитившую 20 млн рублей со счетов различных фирм по предоставленным в арбитражные суды поддельным документам.
Обновлено в 00:10
Здоровье

В администрации Курской области обсудили развитие курской медицины

Врио руководителя региона Роман Старовойт провел совещание по проблемам развития отрасли здравоохранения.
Обновлено в 03:50
Политика

Юнкер обвинил Грецию в подлоге данных для вступления в еврозону

Греция предоставила Евростату сфальсифицированные данные о своих экономических показателях.
Обновлено в 05:25
Политика

Партия Порошенко уберет его имя из названия и сменит лидера

Планируется, что на съезде партия сменит название, будет избран новый лидер и названа первая десятка списка на выборах.
Обновлено в 04:21
Происшествия

В США казнили серийного убийцу и насильника

В американском штате Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта Джо Лонга, который признал свою вину в убийстве восьми женщин в 1984 году.
Обновлено вчера в 21:30
Политика

Появилась петиция об отмене петиции за отставку Зеленского

На сайте украинского лидера появилась петиция, автор которой призывает отменить петицию «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 01:59
Происшествия

В Кабуле прогремел взрыв в мечети

Один человек погиб, 16 пострадали в результате взрыва в мечети в столице Афганистана, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на МВД страны.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие

В российской армии появилась новая должность

Обновлено в 04:01
Игры

В Dota 2 появилась Arcana на Earthshaker с двумя стилями

У Blink Dagger появится новая картинка в инвентаре и эффекты, а у самого героя — более 500 новых реплик.
Обновлено в 05:13
Общество

Владимир Соловьев ответил на вызов краснодарского журналиста

Обновлено вчера в 05:26
Происшествия

Раскрыты обстоятельства зверского убийства семьи в Набережных Челнах

Зверское убийство семьи произошло в Набережных Челнах.
Обновлено в 05:21
Гаджеты

«Яндекс» представил медиаплеер «Яндекс.Модуль»

Компания «Яндекс» представила на Yet another Conference (YAC) медиаплеер «Яндекс.Модуль», который подключается к телевизору через HDMI-порт и позволяет включить «Яндекс.Эфир» или другое видео из приложения компании на большом экране.
Обновлено вчера в 06:09
Общество

Умерла историк Наталия Басовская

Обновлено в 03:29
Футбол

«Динамо» проводит первую тренировку на новом стадионе

«Динамо» провело первую тренировку на реконструированном домашнем стадионе перед матчем 30-го тура РПЛ с «Арсеналом».
Обновлено в 05:06
Происшествия

Сотрудники ФСБ выявили четыре подпольные оружейные мастерские

Обновлено в 03:24
Происшествия

Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста

Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено в 03:46
Шоу-бизнес

Это любовь! В сети появились кадры с закрытой свадьбы Потапа и Насти Каменских

Творческий дуэт репера Потапа и певицы Насти Каменских 16 лет выступал на одной сцене, и если в начале их пути к славе им часто приписывали роман, то в последние годы уже мало кто верил в это.
Обновлено вчера в 12:40
Транспорт

Алексей Текслер поручил отставку главного по дорогам в Челябинске

Состояние дорог в Челябинске абсолютно не устраивает Алексея Текслера.
Обновлено в 04:29
Происшествия

Задержан организатор покушения на волгоградского губернатора

Обновлено вчера в 13:03
Экономика

МВФ спрогнозировал рост ВВП России на уровне 1,4%

Темп роста ВВП России в 2019 году останется на уровне 1,4%, эта цифра не меняется последние три года, говорится в заявлении Международного валютного фонда (МВФ) 2019 года.
Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес

Яна Рудковская прослезилась на последнем звонке своих старших сыновей

Продюсер призналась, на последней линейке своих старших наследников она прослезилась от нахлынувших чувств.
Обновлено в 02:02
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Харви Вайнштейн
Американский продюсер
Американский кинопродюсер, бывший член правления и сооснователь компании Miramax Films, а также совладелец компании The Weinstein Company. Лауреат премий «Оскар» и BAFTA за фильм «Влюблённый Шекспир». Являлся одним из самых влиятельных продюсеров Голливуда. Фильмы, созданные при его участии, неоднократно завоёвывали премию «Оскар» в разных номинациях, в том числе как лучший фильм.
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