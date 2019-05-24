Происшествия
За домогательства Харви Вайнштейн выплатит более 40 миллионовВести.Ru вчера в 22:25
Голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну придется потратиться. Для урегулирования претензий женщин, обвиняющих его в сексуальных домогательствах на рабочем месте, он готов выплатить 44 миллиона долларов. Соглашение предстоит одобрить генеральному прокурору штата Нью-Йорк.
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В Приморье правоохранители начали проверку после скандальной вечеринки выпускников в школе, на которую они пришли в БДСМ-костюмах и полицейской форме.
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Неизвестный напал на полицейского в Тульской области
Полицейские ведут розыск неизвестного, напавшего на сотрудника полиции в Тульской области.
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Тереза Мэй объявила об отставке со слезами на глазах
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Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования
Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено 22 мая в 21:25
Хоккей
Сборная РФ сыграет с командой Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею
Полуфинальный матч сборных России и Финляндии пройдет 25 мая в Братиславе Игроки российской хоккейной сборной встретятся с соперниками из национальной команды Финляндии в полуфинальном матче чемпионата мира, проходящего в Словакии.
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Россиян предупредили о риске потери денег из-за СМС-кодов
Эксперты по информбезопасности предупредили о случаях подмены телефонного номера банка для введения в заблуждение клиента, пишет "Коммерсантъ".
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Обновлено вчера в 11:49
Происшествия
В Подмосковье задержали супружескую пару, похитившую 20 млн рублей
Полиция задержала мужа и жену, похитившую 20 млн рублей со счетов различных фирм по предоставленным в арбитражные суды поддельным документам.
Обновлено в 00:10
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В администрации Курской области обсудили развитие курской медицины
Врио руководителя региона Роман Старовойт провел совещание по проблемам развития отрасли здравоохранения.
Обновлено в 03:50
Политика
Юнкер обвинил Грецию в подлоге данных для вступления в еврозону
Греция предоставила Евростату сфальсифицированные данные о своих экономических показателях.
Обновлено в 05:25
Политика
Партия Порошенко уберет его имя из названия и сменит лидера
Планируется, что на съезде партия сменит название, будет избран новый лидер и названа первая десятка списка на выборах.
Обновлено в 04:21
Происшествия
В США казнили серийного убийцу и насильника
В американском штате Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта Джо Лонга, который признал свою вину в убийстве восьми женщин в 1984 году.
Обновлено вчера в 21:30
Политика
Появилась петиция об отмене петиции за отставку Зеленского
На сайте украинского лидера появилась петиция, автор которой призывает отменить петицию «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 01:59
Происшествия
В Кабуле прогремел взрыв в мечети
Один человек погиб, 16 пострадали в результате взрыва в мечети в столице Афганистана, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на МВД страны.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие
В российской армии появилась новая должность
Обновлено в 04:01
Игры
В Dota 2 появилась Arcana на Earthshaker с двумя стилями
У Blink Dagger появится новая картинка в инвентаре и эффекты, а у самого героя — более 500 новых реплик.
Обновлено в 05:13
Общество
Владимир Соловьев ответил на вызов краснодарского журналиста
Обновлено вчера в 05:26
Происшествия
Раскрыты обстоятельства зверского убийства семьи в Набережных Челнах
Зверское убийство семьи произошло в Набережных Челнах.
Обновлено в 05:21
Гаджеты
«Яндекс» представил медиаплеер «Яндекс.Модуль»
Компания «Яндекс» представила на Yet another Conference (YAC) медиаплеер «Яндекс.Модуль», который подключается к телевизору через HDMI-порт и позволяет включить «Яндекс.Эфир» или другое видео из приложения компании на большом экране.
Обновлено вчера в 06:09
Общество
Умерла историк Наталия Басовская
Обновлено в 03:29
Футбол
«Динамо» проводит первую тренировку на новом стадионе
«Динамо» провело первую тренировку на реконструированном домашнем стадионе перед матчем 30-го тура РПЛ с «Арсеналом».
Обновлено в 05:06
Происшествия
Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста
Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено в 03:46
Шоу-бизнес
Это любовь! В сети появились кадры с закрытой свадьбы Потапа и Насти Каменских
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Задержан организатор покушения на волгоградского губернатора
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Экономика
МВФ спрогнозировал рост ВВП России на уровне 1,4%
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Шоу-бизнес
Яна Рудковская прослезилась на последнем звонке своих старших сыновей
Продюсер призналась, на последней линейке своих старших наследников она прослезилась от нахлынувших чувств.
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