За дешевый бензин нефтяники получат свыше 400 млрд руб. из ФНБГазета.Ru 12:44

Правительство определило механизм сдерживания цен на бензин и дизель на внутреннем рынке. В этом году на эти цели будет выделено 400-450 млрд руб. из Фонда национального благосостояния.

За дешевый бензин нефтяники получат свыше 400 млрд руб. из ФНБ

Политика США осудили указ Путина об упрощенном получении гражданства жителям Донбасса США осуждают указ президента России Владимира Путина по упрощению получения российского гражданства жителям отдельных районов Донбасса.

Политика Рада хочет передать часть полномочий президента кабмину и парламенту Верховная рада хочет передать часть полномочий президента кабмину и парламенту Украины, заявил депутат из группы «Возрождение» Валерий Писаренко на своей странице в Facebook.

Авто «Тульский» Haval F7 появится на рынке в июне Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модель появилось в открытой базе Росстандарта.

Футбол Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Шахтером» в матче чемпионата Украины Футболисты киевского "Динамо" на своем поле разошлись миром с донецким "Шахтером" в 25-м туре чемпионата Украины.

Шоу-бизнес Рудинштейн рассказал о состоянии здоровья Пугачевой и Джигарханяна Как отметил продюсер, Пугачева тоже находится в плохом состоянии. Ранее сообщалось, что Пугачева отметила свой 70-летний юбилей.

Политика Премьер Нидерландов обсудил с Зеленским расследование крушения MH17 Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провёл телефонный разговор с победителем второго тура голосования на выборах президента Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили ситуацию с расследованием крушения малайзийского Boeing летом 2014 года.

Происшествия ФСБ задержала двоих участников банды Басаева Как сообщили в пресс-службе СК, задержаны еще двое соучастников преступления — жители Ставропольского края Тахир Бегельдиев и Нариман Отепов.

Происшествия По делу Арашуковых арестовали генерала СК Необходимость арестовать Булатова следователь обосновал в том числе показаниями его подчиненного, следователя Андрея Филиппова, а также директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузера Хашукаева и Рустама Копсергенова, предполагаемого организатора убийства советника главы Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Фраля Шебзухова.

Политика Лидер КНДР Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл в Россию Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына пересек границу России и КНДР и направился во Владивосток.

Общество Беглов утвердил право льготников на бесплатный проезд в электричках Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал закон о праве бесплатного круглогодичного проезда в пригородных электричках шести льготным категориям горожан.

Авто Ford Motor инвестирует в Rivian 500 млн долларов Как известно, в феврале компания получила от нескольких инвесторов солидную сумму — 700 млн долларов, значительную часть которой выделила компания Amazon.

Политика Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).

Здоровье ВОЗ предупредила об опасности гаджетов для детей до пяти лет В ВОЗ рассказали, что дети младше года должны двигаться ползком не менее 30 минут в день и в принципе не использовать гаджеты.

Энергетика Гройсман посоветовал «Нафтогазу» искать дешевый газ «по всему миру» Премьер предложил компании увеличивать добычу украинского газа и заодно искать «дешевый газ по всему миру», чтобы граждане страны могли получить его по низкой цене.

Здоровье Голикова рассказала о предстоящей всероссийской диспансеризации Список медорганизаций, где можно пройти профосмотры, опубликуют на сайтах Минздрава Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о подготовке к всероссийской диспансеризации, передает РИА Новости.

Футбол Адриано и Рассказов не помогут «Спартаку» в матче с «Арсеналом» «Спартак» сыграет в гостевом матче 25-го тура российской Премьер-лиги с «Арсеналом» без нападающего Луиса Адриано и защитника Николая Рассказова, сообщает телеграм-канал Sport_inside.

Хоккей Латвия — Россия: Илья Ковальчук начнёт матч во втором звене Календарь группового раунда чемпионата мира — 2019 Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук начнёт игру во втором звене с Александром Кадейкиным и Александром Барабановым.

Экономика Occidental хочет купить Anadarko за $38 млрд Как написала в письме совету директоров Anadarko генеральный директор Occidental Вики Холлаб, ее компания с конца марта предпринимала шаги по покупке Anadarko, включая два предложения о покупке по цене, превышающей последующее предложение Chevron.

Авто Посмотрите, как VW Beetle буксирует огромный прицеп YouTube-блогер Bug Bmx решил воссоздать ролик 1974 года, в котором классический Volkswagen Beetle буксирует кемпер.

Происшествия В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".

Политика Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения Украина 24 апреля вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений.

Общество Фейк-улыбка актрисы из «Игры престолов» стала мемом Улыбка Эмилии Кларк (Дейнерис Таргариен) из эпизода второй серии финального сезона «Игры престолов» превратилась в мем.

Шоу-бизнес Сергей Безруков показал фото пятимесячного сына Знаменитый артист опубликовал фотографию сына Степана на своей странице в соцсети и поздравил его с пятым месяцем рождения.

Политика Киев пожаловался на досмотр украинских судов в Керченском проливе Глава пограничной службы Украины Петр Цигикал обвинил Россию в том, что она препятствует прохождению кораблей в украинские порты через Керченский пролив.

Политика СМИ рассказали о плане Порошенко сорвать инаугурацию Зеленского Команда Петра Порошенко готовит план по срыву инаугурации Владимира Зеленского, сообщает издание "Страна" со ссылкой на источники.