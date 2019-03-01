Футбол
«За что, б..!» «Мордовия» со скандалом проиграла «Сочи». Кто после этого судья?!Столица С вчера в 12:14
Ибрахима Ньясс выступал за «Мордовию» в сезоне-2014/2015, когда команду уверенно вывел на 8-е место в российской премьер-лиге Юрий Семин. В том славном чемпионате уроженец Дакара провел 25 матчей и забил один гол.
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«За что, б..!» «Мордовия» со скандалом проиграла «Сочи». Кто после этого судья?!
Столица Свчера в 12:14
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