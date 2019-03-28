За что арестован бывший полпред президента Виктор ИшаевВедомости 15:37

с чего всё началось

Это не какая-то реакция задним числом, а результат деятельности нашей службы безопасности. Начало этому расследованию было положено службой безопасности.

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За что арестован бывший полпред президента Виктор Ишаев

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