Армия и оружие
За беженцами лагеря «Эр-Рукбан» едет колонна автобусовВести.Ru вчера в 14:45
В Сирии автобусы направились в лагерь "Эр-Рукбан", чтобы приступить к эвакуации беженцев. Этот вопрос обсуждали на заседании координационных штабов России и Сирии. Глава Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев распорядился обеспечить каждую колонну бригадами медиков.
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Люди продолжают гибнуть из-за переохлаждений, антисанитарии, кожных заболеваний, гриппа, кори, туберкулеза, астмы, отсутствия элементарной медицинской помощи, продуктов питания и топлива.
— Михаил Мизинцев, российский военачальникРИА Новости вчера в 03:02
с чего всё началось
Сирия и РФ заявили, что США не дают беженцам выйти из «Эр-Рукбана»: как американцы вербуют их в ИГИЛ
Российский и сирийский межведомственные координационные штабы по возвращению и распределению беженцев выступили с заявлением о готовности направить колонны транспорта в лагерь «Эр-Рукбан» для эвакуации сирийских граждан в родные места.ФАНвчера в 04:42
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Минобороны РФ: США препятствуют вывозу беженцев из сирийского лагеря «Рукбан»
Комсомольская правда14:33
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