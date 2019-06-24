Политика
Роспотребнадзор усилил проверки грузинских винВести.Ru 06:04
Нарушения были выявлены в продукции семи грузинский компаний. Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проверки грузинского вина в никак не связаны с вынужденными мерами, принятыми ранее Москвой в связи с обострением ситуации в Грузии.
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Роспотребнадзор выполняет свои функции — проверяет качество поставляемой в нашу страну продукции во многих странах на постоянной основе. То же самое делают во многих странах с нашей продукцией.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельВести.Ru 06:04
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