Политика

Роспотребнадзор усилил проверки грузинских винВести.Ru 06:04

Нарушения были выявлены в продукции семи грузинский компаний. Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проверки грузинского вина в никак не связаны с вынужденными мерами, принятыми ранее Москвой в связи с обострением ситуации в Грузии.
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Дмитрий Песков
Роспотребнадзор выполняет свои функции — проверяет качество поставляемой в нашу страну продукции во многих странах на постоянной основе. То же самое делают во многих странах с нашей продукцией.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельВести.Ru 06:04

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Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем

Газета.Ru07:03

Роспотребнадзор усилит контроль за алкоголем из Грузии из-за проблем с качеством

Интерфакс04:29

Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем

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Ведомости05:07

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ТАСС04:56

Роспотребнадзор объявил об усилении контроля за грузинскими винами

РБК04:33

Компания-производитель грузинского вина объяснила претензии Роспотребнадзора

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