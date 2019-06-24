Роспотребнадзор усилил проверки грузинских винВести.Ru 06:04

Роспотребнадзор выполняет свои функции — проверяет качество поставляемой в нашу страну продукции во многих странах на постоянной основе. То же самое делают во многих странах с нашей продукцией.

Нарушения были выявлены в продукции семи грузинский компаний. Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проверки грузинского вина в никак не связаны с вынужденными мерами, принятыми ранее Москвой в связи с обострением ситуации в Грузии.

Политика Глава Ингушетии подает в отставку Юнус-Бек Евкуров в эфире Национальной телерадиокомпании Ингушетии объявил, что попросит президента России о своей досрочной отставке с поста главы республики.

Происшествия Неизвестные зверски травят и грабят прохожих в Москве В Москве неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой, а затем грабят.

Шоу-бизнес Андрей Аршавин отказал дочери в прописке Двухлетняя дочь Андрея Аршавина Есения не сможет пойти в детский сад, сообщает "Советский спорт".

Гаджеты Опубликован график выхода EMUI 9.1 для 23 смартфонов Huawei Среди первых смартфонов, которые получат серьезное обновление, окажутся Huawei 20 RS Porsche Design, Huawei Mate 20 Pro, Huawei 20 X и Huawei Mate 20.

Кино Умер советский и российский актер Андрей Харитонов 25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.

Политика Замгубернатора Мурманска уволили после «прямой линии» Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис уволил свою заместительницу Инну Погребняк после "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

Общество В Госдуме обсудили качество школьного образования в России Участники состоявшихся в Государственной Думе больших парламентских слушаний «О мерах по повышению качества образования в РФ» обсудили наиболее острые вопросы отрасли — обеспеченность школ учителями, снижение бюрократической нагрузки на учителей, меры их социальной поддержки и качество образования в целом.

Происшествия На складе боеприпасов в Казахстане произошли взрывы В результате взрывов на складе боеприпасов в г. Арысь Туркестанской области Казахстана погиб один человек.

Политика Порошенко предложил переименовать Грузию Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Министерству иностранных дел Украины нужно начать переговоры о смене официального названия Грузии на Сакартвело.

Политика Трамп ввел санкции против духовного лидера Ирана Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение ввести санкции против духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Здоровье Внешние признаки могут указать на онкологию Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.

Шоу-бизнес Валентин Гафт винит себя в смерти дочери Советский и российский артист театра и кино Валентин Гафт рассказал, что винит себя в самоубийстве единственной дочери Ольги.

Наука Палеонтологические данные поведали о расцветах млекопитающих в мезозое Ученые из Вашингтонского университета и Филдовского музея естественной истории обобщили палеонтологические данные последних десятилетий и заключили, что история млекопитающих делится на три важных периода.

Общество Абызов сделал предложение возлюбленной из СИЗО Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов сделал своей возлюбленной предложение по видеосвязи из СИЗО.

Наука В Москве проходит награждение лауреатов Премии ВОИР Сегодня Москве проходит награждение изобретателей за лучший вклад в научно-технический прогресс страны.

Наука Ферромагнетизм соединили со сверхпроводимостью Сосуществование сверхпроводника и ферромагнетика в одном материале физики из России и Франции объяснили теоретически при помощи вихрей Абрикосова.

Политика Премьер Грузии гарантировал туристам безопасность Бахтадзе утверждает, что все путешественники хорошо знают о безопасности страны для российских туристов и «любого гостя», который приезжает в Грузию.

Футбол Зе Луиш может перейти в китайский клуб 28-летний нападающий «Спартака» Зе Луиш может перейти в китайский клуб, сообщили в «Спорт-Экспрессе», не уточнив название претендента на форварда из Кабо-Верде.

Шоу-бизнес Пелагея умилила соцсети снимком двухлетней дочери Певица Пелагея редко балует подписчиков фотографиями своей дочери Таисии, поэтому новый снимок вызвал бурную реакцию поклонников.

Хоккей Павел Ротенберг примет участие в лагере развития «Торонто» Напомним, в прошлом сезоне Ротенберг участвовал в тренировочном лагере развития «Торонто».

Технологии Клиенты Yota теперь могут выбирать любое количество минут и интернета Любой клиент может выбрать себе до 2 тысяч минут телефонных разговоров и трафик мобильного интернета от 1 Гб до бесконечности.

Политика Украинская делегация обвинила президента ПАСЕ в нарушении регламента Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) потребовал отстранить президента ПАСЕ Лилиан Мори Паскье от сессии, об этом сообщил глава украинской делегации Владимир Арьев.