За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.

За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей

Армия и оружие Минобороны России опровергло обвинения Южной Кореи Минобороны РФ опровергло факт «предупредительного огня» по российским самолетам в небе над Южной Кореей.

Политика ЛНР передала Киеву 64 заключенных, осужденных до 2014 года ЛНР сегодня в одностороннем порядке начала передачу украинской стороне 64 заключенных, осужденных до начала событий 2014 года в Донбассе и содержавшихся на территории Республики.

Здоровье Жители Подмосковья месяц не могут записаться на прием в онкодиспансер Ранее на прием к врачам онкодиспансера можно было записаться через Единую медицинскую информационно-аналитическую систему Московской области (ЕМИАС).Что еще известно:Жительница Красногорска рассказала «Таким делам», что стоит на учете в диспансере с прошлого года, и всегда записывалась к врачам через ЕМИАС.

Шоу-бизнес Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.

Происшествия Задержанная с наркотиками байкерша выпала из окна во время обыска В Санкт-Петербурге 22-летняя байкерша выпала из окна и погибла во время обыска в ее квартире на Шуваловском проспекте.

Интернет Apple прослушивает частные разговоры пользователей Сотрудники корпорации Apple прослушивают частные разговоры пользователей параллельно с отслеживанием голосовых команд.

Политика В Киеве заявили о достижении договоренности по возвращению моряков Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о достижении договоренности по возвращению моряков, арестованных в России за нарушение государственной границы.

Политика Слухи о смерти Эрдогана опровергли Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ясин Актай опроверг новости о его кончине. Об этом рассказало РИА Новости.

Космос Микробы помогут добывать полезные ископаемые в космосе На протяжении веков люди делали тяжелую работу по добыче полезных ископаемых и металлов из твердых пород.

Политика Роскомнадзор потребовал удалить оскорбительное изображение флага РФ РКН, в свою очередь, направил администрации сайта уведомление о внесении интернет-страницы в Единый реестр запрещенной информации, и потребовал удалить изображение, оскорбляющее государственные символы РФ.

Политика Мэй заявила, что рада передать премьерство Джонсону Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что рада передать свои полномочия бывшему министру иностранных дел Борису Джонсону.

Здоровье Названы первые признаки тромба в сосудах Эксперты назвали первые признаки тромба в сосудах. Зная их, можно спасти жизнь себе или другим, немедленно обратившись в больницу.

Происшествия Сотрудника МЧС задержали после пожара в лагере «Холдоми» В рамках расследования ЧП в палаточном лагере "Холдоми", где в огне погибли четыре ребенка, задержан сотрудник МЧС, который, как полагают следователи, знал о нарушении противопожарных норм, но не принял мер для их устранения, сообщает СКР.

Здоровье Выявлена взаимосвязь между выпечкой и психическими заболеваниями Специалисты подчеркнула, что между питанием и психическими заболеваниями есть зависимость.

Происшествия Госдума приняла закон о поиске пропавших детей по геолокации телефона Государственная дума приняла в третьем чтении закон, позволяющий использовать при поиске пропавших детей данные геолокации их телефонов.

Политика В США Facebook оштрафовали на пять миллиардов долларов Федеральная комиссия по торговле США объявила о наложении штрафа размером пять миллиардов долларов на Facebook Inc и ужесточении требований к охране личных данных, говорится в распространенном в среду заявлении ведомства.

Политика «Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК провести техконсультации Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что украинская компания считает возможным уже назначить дату министерской встречи России, Украины и Еврокомиссии по будущему транзита газа.

Происшествия В Башкирии кассир вынесла несколько миллионов рублей из банка В Башкирии кассир вынесла несколько миллионов рублей из банка, но ее задержали после того, как кредитная организация обратилась в полицию.

Наука На дне Балтийского моря обнаружили древний лес Ранее сообщалось, что в Великобритании на дне Северного моря заметили остатки древнего леса и человеческих поселений, затопленных около десяти тысяч лет назад.

Общество В Москву придет резкое похолодание В начале следующей недели в Москве резко похолодает.

Общество Госдума одобрила законопроект о выплатах за детей до трех лет Согласно документу, с 1 января 2020 года выплаты на первого и второго ребенка смогут получить семьи, у которых доход на каждого родителя не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе проживания.