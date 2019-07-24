Происшествия

За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзейLenta.ru 08:24

За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
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Лев Лещенко
Певец
Советский и российский эстрадный певец. Народный артист РСФСР. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Известен также как музыкальный педагог, автор текстов песен, продюсер, снимался в кинофильмах.
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