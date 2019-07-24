Происшествия

За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзейLenta.ru 08:24

За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
Читать в источнике
Обсудить14
с чего всё началось

Газзаев, Лещенко и Успенская вступились за вора в законе Шишканова

Никита Симонян назвал «чушью и выдумкой» утверждение, что подписал письмо в поддержку перевода Шишканова под домашний арест.
РБК07:35

Подробнее о событии

Газзаев, Лещенко и Успенская вступились за вора в законе Шишканова

РБК07:35

Александр Серов назвал ошибкой информацию о подписи в защиту вора в законе Олега Шишканова

Дождь10:28

Лещенко и Газзаев вступились за предполагаемого «вора в законе» Шишканова

Интерфакс08:20

«Это какая-то ошибка». Певец Александр Серов сказал, что не поручался за «вора в законе» Шишкана

Фонтанка.Ру11:23

Семин и Газзаев поручились за предполагаемого «вора в законе» Шишканова

РАПСИ07:00

Депутат Госдумы Газзаев заступился за криминального авторитета

News.ru07:00

Тренер «Локомотива» и певец Л.Лещенко выступили за смягчение меры пресечения «вору в законе» Шишкану

Агентство Москва06:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 14:13, Ашберн

Звезды спорта и сцены вступились за «Шишкана»

Вести.UZ09:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 14:13, Ашберн
Политика

Лавров анонсировал визит Медведева на Кубу

Визит кубинского министра в Москву прошел в мае, тогда стороны обсудили отношения двух стран, а также ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 14:02
Политика

В Киеве анонсировали скорое освобождение украинских моряков

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о достигнутой между Киевом и Москвой договорённости по освобождению украинских моряков, арестованных в результате провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено в 09:27
Кино

Умер голландский актер Рутгер Хауэр

Обновлено в 13:12
Авто

Из Ford Transit сделали «спортивный» автодом за 100 тысяч долларов

Фанат автотуризма Стив Норт сделал заказ Ford Transit Custom со спортивными штрихами от ателье MS-RT.
Обновлено в 12:03
Происшествия

Источник рассказал о жизни мальчика, посаженного на цепь на Кубани

Обновлено в 08:16
Общество

Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»

Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Происшествия

Новая башкирская мода: в Уфе кассир банка похитила 6,5 млн рублей

Известно, что 39-летняя кассирша банка «Открытие» присвоила себе огромную сумму – 6,5 миллионов рублей.
Обновлено в 04:10
Политика

Глава МИД Великобритании Хант подал в отставку

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант принял решение покинуть свой пост.
Обновлено в 13:11
Шоу-бизнес

Рианна опубликовала фото своей маленькой копии

Американская певица и актриса Рианна опубликовала фотографию девочки, которая удивительно на неё похожа.
Обновлено в 10:48
Политика

В Малайзии заявили, что ФБР хотело забрать черные ящики MH17

Обновлено в 13:50
Авто

«Урал» начнёт выпуск грузовиков с газовым китайским двигателем

Обновлено в 11:09
Общество

Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено в 12:47
Происшествия

Военный «Урал» с людьми опрокинулся в Дагестане

Обновлено в 09:11
Политика

Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Спорт

Ефимова не выступит в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м на ЧМ

Стал известен состав сборной России на смешанную комбинированную эстафету 4х100 м на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу.
Обновлено в 05:49
Общество

Власти Приангарья ответили на заявление «о втором Чернобыле»

Как уже сообщало ИА REGNUM, местом экологической катастрофы глава РосприроднадзораСветлана Радионова назвала территорию рядом с заводом «Усольехимпром» (город Усолье-Сибирское, Иркутская область).
Обновлено в 06:58
Общество

Названы самые популярные иностранные сериалы для россиян

«Левада-центр» выяснил, какие зарубежные сериалы пользуются спросом у россиян, передаёт «Интерфакс».
Обновлено в 02:11
Происшествия

В Чечне прокомментировали информацию о выстреле Кадырова в Дасаева

Власти Чечни не оставили без внимания публикацию «Новой газеты», где утверждалось, что глава республики Рамзан Кадыров якобы лично прострелил ногу местному жителю Имрану Дасаеву, подозреваемому в связях с вооруженным подпольем.
Обновлено в 12:35
Происшествия

В Краснодаре уволили избивавшую детей воспитательницу детсада

Обновлено в 11:55
Общество

На Кубани усыпили более 150 экзотических обезьян

Обновлено в 12:53
Происшествия

Шестуна госпитализируют в психиатрическую больницу из-за голодовки

Бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна госпитализируют в психиатрическую больницу имени Алексеева, сообщает 24 июля «МК».
Обновлено в 11:06
Политика

Путин раскритиковал работу иркутского губернатора после наводнения

Владимир Путин в среду раскритиковал губернатора Иркутской области Сергея Левченко за то, что он не сразу стал лично руководить ликвидацией наводнения в области.
Обновлено в 13:22
Политика

Тиль Швайгер в шутку сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу

Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с российским коллегой Сергеем Шойгу.
Обновлено в 13:49
Футбол

«Крылья Советов» подпишут форварда «Порту»

Обновлено в 08:56
Происшествия

Северная Корея захватила российское судно

1. Северкорейские пограничники задержали российский корабль Сейнер «Сянхайлинь-8» был захвачен еще в ночь с 16 на 17 июля, однако известно об этом стало лишь несколько дней спустя.
Обновлено в 01:57
Шоу-бизнес

Адвокат подтвердил развод экс-короля Малайзии и «Мисс Москва-2015»

Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V Ко Тиен Хуа официально заявил, что его клиент развелся со своей женой, российской моделью и обладательницей титула «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:17
Наука

Трехвентиляторный гибридный самолет получит турбовинтовой двигатель

Перспективный американский гибридный трехвентиляторный самолет TriFan 600, разрабатываемый компанией XTI Aircraft, получит вертолетный турбовинтовой двигатель Catalyst.
Обновлено в 02:45
Кино

Тарантино представит в Москве новый фильм «Однажды в Голливуде»

Обновлено в 06:12
Политика

Зеленский потребовал уволить мэра Киева Кличко

Обновлено в 07:25
Кино

Появилось видео с неудачными дублями из «Мстителей: Финал»

После съемок трехчасового блокбастера «Мстители: Финал» осталось множество испорченных и неудачных дублей, в которых актеры ошибаются или откровенно валяют дурака.
Обновлено в 10:43
ещё по теме
Валерий Газзаев
Футболист
Советский футболист, советский и российский футбольный тренер, депутат Государственной думы VII созыва.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Юрий Сёмин
Футболист
Советский футболист, советский и российский тренер. Мастер спорта. Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный тренер Таджикской ССР. Главный тренер московского «Локомотива».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное