Никита Симонян назвал «чушью и выдумкой» утверждение, что подписал письмо в поддержку перевода Шишканова под домашний арест.

с чего всё началось

За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.

За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей

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