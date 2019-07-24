Происшествия
За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзейLenta.ru 08:24
За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
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с чего всё началось
Никита Симонян назвал «чушью и выдумкой» утверждение, что подписал письмо в поддержку перевода Шишканова под домашний арест.РБК07:35
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